Κόνι Μεταξά και Ελένη Φουρέιρα μαζί στα Κουφονήσια -Η κοινή έξοδος σε εστιατόριο του νησιού - iefimerida.gr

Η﻿Κόνι Μεταξά και η Ελένη Φουρέιρα έκαναν διακοπές στα Κουφουνήσια, με τις δύο τραγουδίστριες να φωτογραφίζονται σε έξοδό τους στο ειδυλλιακό νησί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κόνι Μεταξά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της στα Κουφονήσια. Σε μία από αυτές ποζάρει καθισμένη δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα κατά τη διάρκεια εξόδου τους.

Για την εμφάνισή της, η Κόνι Μεταξά επέλεξε ένα ημιδιάφανο ζεβρέ φόρεμα. Αντίστοιχα, η Ελένη Φουρέιρα πόζαρε φορώντας ένα λευκό T-shirt, το οποίο συνδύασε με μια μαύρη τσάντα που έφερε αλυσίδα.

Μέσα από άλλες φωτογραφίες στην ίδια ανάρτηση, η τραγουδίστρια έδειξε διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά τους στο νησί. Οι δυο τους περιηγήθηκαν στα τοπικά μαγαζιά, δίνοντας έμφαση σε εκείνα με κοσμήματα.

Στην παρέα τους βρισκόταν και η οικογένεια της Ελένης Φουρέιρα, ο σύζυγός της, Αλμπέρτο Μποτία, μαζί με τον γιο τους, Ερμή, γεγονός που είχε γίνει γνωστό από προηγούμενη δημοσίευση.

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή της και σε μία από αυτές εμφανίστηκε να κάθεται δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα.

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Η Κόνι Μεταξά επέλεξε για τη βόλτα τους στο νησί ένα ημιδιάφανο ζεβρέ φόρεμα, ενώ η συνάδελφός της πόζαρε με ένα λευκό T-shirt και μια μαύρη τσάντα με αλυσίδα.

Η Κόνι Μεταξά και τα κοσμήματα

Σε άλλες φωτογραφίες η τραγουδίστρια έδειξε στιγμές από την καθημερινότητά τους στα Κουφονήσια και στα μαγαζιά που περιηγήθηκαν, ειδικά όσα είχαν κοσμήματα.

Δείτε την ανάρτησή της

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Στην παρέα τους ήταν και ο σύζυγος της Ελένης Φουρέιρα, Αλμπέρτο Μποτία,﻿ μαζί με τον γιο τους, Ερμή, όπως έγινε γνωστό από άλλη δημοσίευση που έκανε πριν από λίγες ημέρες στα social media η τραγουδίστρια.

