Κόνι Μεταξά: Μετά το διαζύγιο δεν κάνω σεξ, μου αρέσει να είμαι μόνη μου - iefimerida.gr

Έσπασε τη σιωπή της η Κόνι Μεταξά και μίλησε για την προσωπική ζωή της μετά το διαζύγιο, το 2025, από τον Μάριο Καπότση έπειτα από τρία χρόνια γάμου.

Η τραγουδίστρια και influencer κόρη του Λευτέρη Πανταζή μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube και ήταν αποκαλυπτική. Αρχικά, μίλησε για την εμπειρία του χωρισμού, λέγοντας: «Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους πολύ πριν τελειώσει. Οι γυναίκες κάνουν υπομονή, λένε το πρόβλημα της σχέσης τους, οι άντρες δεν ακούν… Οι γυναίκες προετοιμάζουν τον χωρισμό, το ξεπερνάνε, μετά χωρίζουν. Δεν καταλαβαίνετε τον χωρισμό, γίνεται, περνάτε ωραία έναν μήνα και μετά… κατάθλιψη».

Κόνι Μεταξά, Μάριος Καπότσης

Κόνι Μεταξά: Δεν γυρίζω ποτέ σε πρώην

Όσο για το αν έχει προχωρήσει παρακάτω στην προσωπική ζωή της, αποκάλυψε ότι μετά το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση, πρτιμά να είναι μόνη. «Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει, ρε παιδί μου… Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις», είπε η Κόνι Μεταξά.

Τα κιλά και ο πανικός στα social media

Στη συνέχεια, η Κόνι Μεταξά αποκάλυψε πόσο την επηρέασε το τέλος στο γάμο της. «Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος (για να το διαφυλάξω). Σίγουρα ένα glow up βοηθάει (να ξεπεράσεις μια σχέση). Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις τον άλλον. Δεν είναι στο χέρι σου να κάνεις glow up, έρχεται από μέσα σου και ξεκινάει από τα συναισθήματα», είπε η Κόνι Μεταξά.