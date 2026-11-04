Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως νύφη στην πασαρέλα -Η επίδειξη του Βασίλη Ζούλια, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Με μια εντυπωσιακή επίδειξη μόδας που μαγνήτισε τα βλέμματα, ο κορυφαίος Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας έκλεισε θριαμβευτικά το 38ο Athens Fashion Week.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η νέα συλλογή του σχεδιαστή για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 χαρακτηρίστηκε από έντονα χρώματα, αυστηρές γεωμετρίες και το εμβληματικό ρομαντικό πουά, συνθέτοντας μια αισθητική που συνδυάζει δυναμισμό και κομψότητα.

Πολύτιμα υφάσματα, όπως μπροκάρ και μεταξωτοί ταφτάδες, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία σιλουετών με έντονες αναφορές στη δεκαετία του '50, αναδεικνύοντας μια κλασική θηλυκότητα προσαρμοσμένη στο σήμερα.

Τα statement κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση, καθώς ολοκλήρωσαν τα looks της υψηλής ραπτικής, προσδίδοντας μια επιπλέον πινελιά πολυτέλειας και μοναδικότητας.

Το εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης - «Πεταλούδα» στο Αιγάλεω μεταμορφώθηκε απόψε σε μια σύγχρονη, ατμοσφαιρική πασαρέλα.

Ο δημιουργός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ντύνοντας την πρωταγωνίστρια της σειράς Emily in Paris, παρουσίασε τη νέα του κολεξιόν για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027.

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Επίδειξη υψηλής ραπτικής από τον Βασίλη Ζούλια

Η συλλογή πλημμύρισε τον χώρο με έντονα χρώματα, αυστηρές γεωμετρίες και τα χαρακτηριστικά ρομαντικά πουά του οίκου.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύτιμα, ιδιαίτερα υφάσματα όπως μπροκάρ και μεταξωτοί ταφτάδες συνέθεσαν σιλουέτες με έντονες '50s αναφορές, ενώ τα statement κοσμήματα του Περικλή Κονδυλάτου ολοκλήρωσαν τα looks.

Η εκδήλωση σφραγίστηκε από μια μοναδική αντίθεση, όπου η υψηλή ραπτική συνάντησε την ιστορική κληρονομιά της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, καθηλώνοντας τους εκλεκτούς καλεσμένους.

