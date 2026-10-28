Συμβουλές κομμωτή για μαλλιά χωρίς φριζάρισμα -Μετά το στέγνωμα, εφαρμόστε κρύο αέρα με πιστολάκι και απλώστε έλαιο σφράγισης της τρίχας - iefimerida.gr

Φριζάρισμα: Μια λέξη που μισούν οι περισσότερες γυναίκες, κυρίως, ειδικά όταν έχουν περάσει ώρες προσπαθώντας να τιθασεύσουν τα μαλλιά τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αυξημένη υγρασία προκαλεί φριζάρισμα, καθώς η τρίχα, ιδίως αν είναι πορώδης ή ταλαιπωρημένη από βαφές και θερμότητα, απορροφά νερό από την ατμόσφαιρα, μεταβάλλοντας τη δομή της και χάνοντας την απαλότητά της.

Το λούσιμο με πολύ ζεστό νερό εντείνει το πρόβλημα, καθώς αφαιρεί τα φυσικά λιπίδια της τρίχας. Προτείνεται η χρήση χλιαρού νερού και ένα τελικό ξέβγαλμα με κρύο νερό για λείανση και λάμψη.

Η επιλογή προϊόντων με ενυδατικά συστατικά, όπως υαλουρονικό οξύ και φυτικά έλαια, είναι καθοριστική. Η τακτική εφαρμογή μάσκας από τη μέση ως τις άκρες διατηρεί την απαλότητα και περιορίζει το φριζάρισμα.

Το στέγνωμα απαιτεί απαλό ταμπονάρισμα με πετσέτα μικροϊνών και χρήση θερμοπροστατευτικού προϊόντος. Το πιστολάκι πρέπει να ρυθμίζεται σε μέτρια θερμοκρασία, με το στόμιο στραμμένο προς τα κάτω για να λειάνει την τρίχα.

Το φριζάρισμα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των καλοχτενισμένων μαλλιών, ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες κι αυτό διότι η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνισή του με αποτέλεσμα να χάνουν τη λεία υφή τους ακόμη και μετά από προσεκτικό στέγνωμα με το πιστολάκι.

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Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υπό έλεγχο, αρκεί να τα φροντίζετε σωστά από το λούσιμο μέχρι το τελικό στέγνωμα. Σύμφωνα με τον hairstylist, Αλμπέρτο Σερντάν, αρκεί να έχετε τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης για την τρίχα και να γνωρίζετε πώς να απομακρύνετε την περίσσεια νερού.

Όπως σημειώνει ο ειδικός: «Όταν πέφτει η θερμοκρασία και αυξάνεται η υγρασία του περιβάλλοντος, η τρίχα, εφόσον είναι πορώδης ή ξηρή, λειτουργεί σαν σφουγγάρι».

Αυτό συμβαίνει επειδή η τρίχα απορροφά μέρος του νερού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η δομή της και να χάνει το σχήμα και την απαλότητά της. Το φαινόμενο είναι εντονότερο όταν η επιδερμίδα της τρίχας, δηλαδή το εξωτερικό προστατευτικό της περίβλημα, είναι φθαρμένη, πορώδης ή δεν είναι επαρκώς σφραγισμένη.

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Σύμφωνα με τον ειδικό, δεν φριζάρουν μόνο τα λεπτά ή σγουρά μαλλιά, καθώς επιρρεπείς είναι και οι τρίχες που έχουν υποστεί ντεκαπάζ, βαφές ή υπερβολική θερμική επεξεργασία.

Η θερμοκρασία του νερού παίζει σημαντικό ρόλο

Αν η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του φριζαρίσματος, εξίσου σημαντική είναι και η θερμοκρασία του νερού. «Ο έλεγχος του φριζαρίσματος ξεκινά από το ντους», επισημαίνει ο κομμωτής.

Η χρήση υπερβολικά ζεστού νερού μπορεί να εντείνει την ξηρότητα, καθώς ενδέχεται να απομακρύνει μέρος των φυσικών λιπιδίων που προστατεύουν την τρίχα. Ένα από τα βασικά λάθη που αξίζει να αποφεύγετε είναι, επομένως, το λούσιμο με πολύ ζεστό νερό. Η συμβουλή του ειδικού είναι να προτιμάτε χλιαρό νερό και να ολοκληρώνετε το λούσιμο με ένα τελευταίο ξέβγαλμα με δροσερό νερό.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κομμωτής Ραμόν Σαντιάγκο συνιστά το λούσιμο με χλιαρό νερό, σε θερμοκρασία περίπου 30–40°C, καθώς βοηθά στον καθαρισμό των μαλλιών χωρίς να τα ταλαιπωρεί. Όπως εξηγεί, ένα τελικό ξέβγαλμα με κρύο νερό, περίπου στους 10–20°C, μπορεί να συμβάλει στη λείανση της εξωτερικής επιφάνειας της τρίχας και να χαρίσει περισσότερη λάμψη.

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Τα κατάλληλα προϊόντα για τα μαλλιά σας

Παράλληλα, ο Σερντάν προτείνει την επιλογή προϊόντων που περιποιούνται την τρίχα και περιέχουν συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, τα ελαφριά φυτικά έλαια και οι πρωτεΐνες που ενισχύουν τη δομή της. Όσον αφορά τον καθαρισμό, συμβουλεύει να αποφεύγετε τα επιθετικά θειικά άλατα, τα οποία μπορεί να συμβάλουν στην ξηρότητα των μαλλιών.

Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή μιας μάσκας μαλλιών από τη μέση έως τις άκρες, ακολουθώντας τον χρόνο δράσης που αναγράφεται στη συσκευασία. Αυτή η απλή συνήθεια βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και της απαλότητας της τρίχας, κάνοντας τα μαλλιά πιο ευκολοχτένιστα και περιορίζοντας την εμφάνιση του φριζαρίσματος.

Πώς να στεγνώνετε τα μαλλιά σας με πετσέτα και πιστολάκι

Για να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία από τα μαλλιά, είναι προτιμότερο να ταμπονάρετε απαλά τα μαλλιά σας με μια πετσέτα μικροϊνών, τυλίγοντάς τα χωρίς να τα τρίβετε έντονα. Στη συνέχεια, το ιδανικό είναι να χρησιμοποιήσετε το πιστολάκι, αλλά με τον σωστό τρόπο, όπως επισημαίνει ο ειδικός.

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Το πρώτο βήμα είναι να εφαρμόσετε ένα θερμοπροστατευτικό προϊόν ή μια ελαφριά κρέμα styling. Έπειτα, ρυθμίστε το πιστολάκι σε μέτρια θερμοκρασία και κατευθύνετε το στόμιο προς τα κάτω, ακολουθώντας τη φυσική φορά ανάπτυξης της τρίχας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά σας χωρίς να τα εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.

Δεν είναι απαραίτητο να στεγνώνετε τα μαλλιά τούφα τούφα ούτε να χρησιμοποιείτε συνεχώς βούρτσα. Αντίθετα, μπορείτε να βοηθάτε τη διαδικασία με τα χέρια σας, κατευθύνοντας παράλληλα τον αέρα του πιστολακιού. Ο Cerdán προτείνει, επίσης, να ολοκληρώνετε το στέγνωμα με κρύο αέρα. Στόχος είναι να διατηρήσετε τα μαλλιά ανάλαφρα και φυσικά, αποφεύγοντας τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το πιστολάκι σε υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να τα ταλαιπωρήσουν και να εντείνουν το φριζάρισμα.