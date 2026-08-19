Ούτε σε πιάτο ούτε σε φέτες: το κομμένο πεπόνι θα πρέπει πάντα να διατηρείται έτσι στο ψυγείο - iefimerida.gr

Το πεπόνι μπορεί ωστόσο να χαλάσει γρήγορα αν δεν διατηρηθεί σωστά. Σας αποκαλύπτουμε τον καλύτερο τρόπο για να το κρατήσετε φρέσκο περισσότερο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το πεπόνι, παρότι αποτελεί θρεπτικό καλοκαιρινό φρούτο, αλλοιώνεται πολύ γρήγορα μόλις κοπεί. Η ταχεία φθορά του οδηγεί συχνά σε σπατάλη τροφίμων, καθιστώντας αναγκαία την υιοθέτηση σωστών μεθόδων συντήρησης για την αποφυγή της.

Η συνήθης τεχνική κοπής του πεπονιού στη μέση και άμεσης αφαίρεσης όλων των σπόρων είναι λανθασμένη. Αυτή η πρακτική, αντί να συντηρεί το φρούτο, στην πραγματικότητα επιταχύνει τη διαδικασία αλλοίωσής του.

Το μυστικό για τη διατήρηση της φρεσκάδας βρίσκεται στους σπόρους, οι οποίοι δεν πρέπει να αφαιρούνται από το αχρησιμοποίητο κομμάτι. Όπως και το κουκούτσι του αβοκάντο, επιβραδύνουν την ωρίμανση και προστατεύουν τη σάρκα.

Το κομμάτι του πεπονιού με τους σπόρους τυλίγεται σε μεμβράνη ή τοποθετείται σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Με αυτή τη μέθοδο, το φρούτο παραμένει φρέσκο για έως και τρεις ημέρες, αποφεύγοντας τη σπατάλη.

Είναι το φρούτο του καλοκαιριού που δεν μπορούμε να στερηθούμε. Ως aperitif, ως ορεκτικό με ζαμπόν, σε φρέσκια σαλάτα, σε νερό με αρωματικά ή ως επιδόρπιο, το πεπόνι έχει απόλυτα τη θέση του στα καλοκαιρινά μας τραπέζια, τόσο στη βεράντα όσο και στο μπαλκόνι.

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Το αγαπάμε για τη γλυκιά, απαλή του γεύση

Το αγαπάμε για τη γλυκιά, απαλή του γεύση, αλλά και για τη δροσιστική του πλευρά. Πράγματι, το πεπόνι αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από νερό (84,2 g/100 g). Χαμηλό σε θερμίδες (59,8 kcal/100 g), η ενεργειακή του σύσταση το κατατάσσει ανάμεσα στις τροφές που αξίζει να καταναλώνουμε τακτικά την καλοκαιρινή περίοδο. Σκεφτείτε ιδίως την περιεκτικότητά του σε βήτα-καροτίνη (2.500 µg/100 g) και σε κάλιο (380 mg/100 g).

Αν και το πεπόνι έχει όλα τα προσόντα για να αρέσει τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, ένα από τα κύρια μειονεκτήματά του είναι ότι χαλάει γρήγορα. Μόλις κοπεί, η σάρκα του πεπονιού μπορεί να αλλοιωθεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες, αναγκάζοντάς μας να το πετάξουμε αμέσως μετά. Όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων, ας μην το κρύψουμε, αυτό σαφώς δεν είναι ιδανικό και μπορούμε να κάνουμε καλύτερα.

Γι' αυτό, για να αποφύγουμε να πετάξουμε κάποιο κομμάτι πεπονιού, είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε τις σωστές κινήσεις για να το διατηρήσουμε σωστά. Και θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο που το επιτρέπει, και που θα μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους.

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Γιατί είναι σημαντικό να διατηρούμε τους σπόρους του πεπονιού;

Για να διατηρήσετε αποτελεσματικά ένα πεπόνι, το τέλειο κόλπο βασίζεται στον τρόπο κοπής του. Αν συνήθως έχετε την τάση να το κόβετε στη μέση και μετά να αφαιρείτε όλους τους σπόρους, πριν το ξανακόψετε σε φέτες, είναι πλέον καιρός να μάθετε μια άλλη τεχνική κοπής. Και γι' αυτό, το μυστικό βρίσκεται στους σπόρους. Γιατί, ναι, δεν χρειάζεται να τους αφαιρέσετε, το αντίθετο μάλιστα.

Η σωστή κίνηση λοιπόν είναι να κόψετε το φρούτο στη μέση, πριν κόψετε τα απαραίτητα τεταρτημόρια, διατηρώντας τους σπόρους στο κομμάτι του πεπονιού που θα φυλάξετε / UNSPLASH

Όπως και το κουκούτσι του αβοκάντο, οι σπόροι του πεπονιού επιβραδύνουν τη διαδικασία ωρίμανσης του φρούτου και του επιτρέπουν να διατηρεί τη φρεσκάδα της σάρκας του για περισσότερο χρόνο.

Η σωστή κίνηση λοιπόν είναι να κόψετε το φρούτο στη μέση, πριν κόψετε τα απαραίτητα τεταρτημόρια, διατηρώντας τους σπόρους στο κομμάτι του πεπονιού που θα φυλάξετε.

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Μπορείτε στη συνέχεια να τυλίξετε αυτό το εναπομείναν κομμάτι σε μεμβράνη τροφίμων ή σε αεροστεγές δοχείο, πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσετε να διατηρήσετε το πεπόνι έως και 3 ημέρες.