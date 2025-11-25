Γιατί οι ειδικοί βάζουν ένα κερί στο ψυγείο -Το μυστικό που δεν φαντάζεστε - iefimerida.gr

Μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο, αλλά ένα απλό κόλπο μπορεί να κάνει τα κεριά σας να καίνε περισσότερο: βάλτε τα στο ψυγείο.

Αυτή η μικρή κίνηση αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη καθώς βοηθά στην αργή καύση του, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής και του αρώματός του.

Η διαδικασία είναι απλή. Τοποθετώντας ένα κερί στο ψυγείο για 2–3 ώρες πριν τη χρήση, το κρύο σκληραίνει το κερί, καθιστώντας το πιο πυκνό και συμπαγές. Ως αποτέλεσμα, καίγεται πιο αργά και ομοιόμορφα, ενώ το άρωμά του απελευθερώνεται με σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.

