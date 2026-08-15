Το κόλπο για τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες στον κόσμο στο air fryer - iefimerida.gr

Όλο και περισσότεροι έχουν πλέον στα σπίτια τους air fryer. Πώς όμως μπορείτε να πετύχετε τις πιο τέλειες και τραγανές τηγανιτές πατάτες;

Παρότι είναι πιο υγιεινές όταν μαγειρεύονται στο air fryer, οι πατάτες δεν γίνονται τόσο νόστιμες όσο όταν τηγανίζονται σε λάδι. Αν ανήκετε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία, δεν χρειάζεται να απελπίζεστε.



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Το CNET αποκαλύπτει το κόλπο για να γίνουν τέλειες μέσα σε μόλις 15 λεπτά, αρκεί να έχετε έναν φούρνο μικροκυμάτων και ένα μπολ με νερό.



Πώς να φτιάξετε τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες στο air fryer



Το κόλπο μοιράζεται ο Αντρέας Χάνσεν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fritaire.



Τι θα χρειαστείτε:



Παράτες για τηγάνισμα (μπορούν να είναι και κατεψυγμένες)

Ένα μεγάλο μπολ με καπάκι, για να τις ανακινήσετε

Ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων

Φούρνο μικροκυμάτων

Air fryer

Αλάτι

Βήμα 1ο: Σύντομο μούλιασμα

Για να γίνουν οι πατάτες πολύ τραγανές, είναι απαραίτητο να τις αφήσετε πρώτα να μουλιάσουν για λίγο σε νερό, πριν τις ψήσετε. Αν είναι κατεψυγμένες, βυθίστε τις σε χλιαρό νερό για 30 δευτερόλεπτα, ώστε να απομακρυνθεί μέρος του αμύλου από την επιφάνειά τους (για πιο χοντρές πατάτες συνιστάται μούλιασμα από 30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό).

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Βήμα 2ο: Ανακινήστε δυνατά

Αφού στραγγίξετε το νερό, ανακινήστε δυνατά τις πατάτες για ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να είναι αρκετά μαλακές εξωτερικά, αλλά να μη διαλύονται. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι τις αφήσατε για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό.

Βήμα 3ο: Βάλτε τις στον φούρνο μικροκυμάτων για 5 λεπτά

﻿Για να γίνουν τραγανές, οι πατάτες πρέπει πρώτα να μαλακώσουν. Τοποθετήστε τις σε ένα σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, με καπάκι, και προμαγειρέψτε τις για 5 λεπτά. Για πιο λεπτές πατάτες, επιλέξτε τη μισή ισχύ.

Σε αυτό το στάδιο, οι πατάτες μαγειρεύονται στον ατμό. Στη συνέχεια, απλώστε τις σε μία μόνο στρώση μέσα στο air fryer και αφήστε τις να ψηθούν για 12-15 λεπτά στους 200°C.

Στόχος είναι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και έντονες, τραγανές άκρες — με άλλα λόγια, να είναι τραγανές εξωτερικά αλλά μαλακές στο εσωτερικό.