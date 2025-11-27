Το κόλπο «12-12-12» για να οργανώσετε εύκολα το σπίτι σας - iefimerida.gr

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων όταν η συζήτηση έρχεται στην τακτοποίηση και την οργάνωση του σπιτιού: αυτοί που θέλουν να είναι κάθε πράγμα στη θέση του και εκείνοι που τους πιάνει πονοκέφαλος.



Ευτυχώς, για τη «δεύτερη κατηγορία» υπάρχουν συμβουλές και κόλπα που μπορούν να μετατρέψουν το ζήτημα της τακτοποίησης σε πιο εύκολη διαδικασία.



Μία τέτοια συμβουλή μοιράζεται το γαλλικό Elle αλλά και η εταιρεία Tidied by K, που αναλαμβάνουν την οργάνωση, όπου εξηγούν τι είναι η μέθοδος «12-12-12».



Τι είναι η μέθοδος 12-12-12, που θα σας βοηθήσει στην οργάνωση του σπιτιού



Για να εφαρμόσετε την τεχνική 12-12-12, πρέπει πρώτα να προμηθευτείτε τρία μεγάλα κουτιά ή χάρτινες κούτες.

Το πρώτο είναι για τα πράγματα που πετάμε

Το δεύτερο είναι για τα πράγματα που δίνουμε

Το τρίτο είναι για τα πράγματα που βάζουμε ξανά στη θέση τους

Στη συνέχεια, αρκεί να γεμίσετε κάθε κουτί με 12 αντικείμενα. Μην μπείτε στη διαδικασία να κρατήσετε κάτι σπασμένο ή παλιό. Αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν τα χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τα δώσετε ή να τα πουλήσετε.



Η ώρα της τακτοποίησης



Το κόλπο εδώ σχετίζεται με τον αριθμό 12. Επικεντρωθείτε σε αυτόν τον αριθμό ανά κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι 24 αντικείμενα θα φύγουν από το σπίτι.



Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο σε κάθε δωμάτιο χωριστά και προσπαθήστε να ξεκολλήσετε από το «δέσιμο» που έχετε με αντικείμενα που ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον σας χρειαστούν.