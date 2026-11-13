«Συγνώμη λίγο!» - Κολομβιανή Μις σπρώχνει τις άλλες διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία για ένα καλύτερο πλάνο και γίνεται viral

Διαμάχη ξέσπασε στα εθνικά καλλιστεία της Κολομβίας, όταν - στη διάρκεια επίσημης φωτογράφισης - μία διαγωνιζόμενη έσπρωξε τις άλλες υποψήφιες για ένα καλύτερο πλάνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατά τη διάρκεια φωτογράφισης για τα καλλιστεία, η Μις Σούκρε, Juliana Gómez Anaya, καταγράφεται να παραμερίζει τις Μις Τολίμα και Μις Βάγιε ντελ Κάουκα, οι οποίες στέκονταν μπροστά της, διεκδικώντας μια καλύτερη θέση στο πλάνο.

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα social media, διχάζοντας το κοινό. Πολλοί κατηγόρησαν τη Μις Σούκρε για επιθετική συμπεριφορά, ενώ άλλοι θεώρησαν το απόσπασμα παρερμηνευμένο και μέρος της προετοιμασίας για τη φωτογράφιση.

Η Μις Σούκρε απάντησε στον σάλο που προκλήθηκε δημοσιεύοντας ένα βίντεο, στο οποίο απέρριψε τις κατηγορίες περί εγωκεντρισμού. Δήλωσε πως δεν είχε καμία πρόθεση να δείξει ασέβεια προς τις άλλες διαγωνιζόμενες.

Η Gómez Anaya τόνισε ότι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων δεν καθορίζει έναν άνθρωπο. Επίσης, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση και διατηρεί καλές σχέσεις με όλες τις υποψήφιες, καθώς ο διαγωνισμός συνεχίζεται.

Τα καλλιστεία Μις Κολομβία 2026 διεξάγονται φέτος στην Καρθαγένη, ενώ ο θεσμός θεωρείται πολύ σημαντικός στη χώρα, και γενικά στην Λατινική Αμερική. Οπότε, για την Μις Σούκρε, η εξασφάλιση μιας καλής λήψης στις σκάλες του ξενοδοχείου Hilton, ήταν πολύ σημαντική.

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Το αμήχανο περιστατικό

Στο σύντομο βίντεο φαίνεται η Μις Σούκρε (Juliana Návila Gómez Anaya) να απλώνει τα χέρια της και παραμερίζει την Μις Τολίμα (Valery Martínez) και την Μις Βάγιε ντελ Κάουκα (Valentina Duque) που βρίσκονται στα σκαλιά μπροστά της, ενώ οι διαγωνιζόμενες έπαιρναν τις θέσεις τους για να ποζάρουν στις κάμερες.

Το απόσπασμα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το κοινό και την επίσημη απάντηση της διαγωνιζόμενης.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διχάστηκαν έντονα. Πολλοί κατηγόρησαν την Μις Σούκρε ότι έσπρωξε επιθετικά τις αντιπάλους της για να εξασφαλίσει μια πιο κεντρική θέση στο πλάνο, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι το βίντεο των πέντε δευτερολέπτων ήταν αποσπασματικό και αποτελούσε απλώς μέρος της οργάνωσης της ομάδας πριν την φωτογράφηση.

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Η απάντηση της Μις Σούκρε μετά τον σάλο

Μετά τις αντιδράσεις και τον σάλο που προκλήθηκε, η Μις Σούκρε απάντησε στις επικρίσεις μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κοπέλα απέρριψε τις κατηγορίες περί εγωκεντρισμού και δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να δείξει ασέβεια στις συνυποψήφιές της.

Μάλιστα εξέφρασε τη λύπη της για τις διαδικτυακές επιθέσεις που δέχτηκαν τόσο η ίδια όσο και οι άλλες εμπλεκόμενες διαγωνιζόμενες, δηλώνοντας ότι «ένα βίντεο πέντε δευτερολέπτων δεν καθορίζει έναν άνθρωπο».

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Τέλος, η Gómez Anaya τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ της ίδιας και των άλλων δύο κοριτσιών που φαίνεται να σπρώχνει στο βίνετο, σημειώνοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με όλες τις συμμετέχουσες καθώς ο διαγωνισμός συνεχίζεται.