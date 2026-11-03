Από τον εθισμό στο αλκοόλ, στη νηφαλιότητα: Πώς ο γιος του Κόλιν Φάρελ, που πάσχει από νευρολογική ασθένεια, του έσωσε τη ζωή - iefimerida.gr

Ο Κόλιν Φάρελ συνήθιζε να περνά τις μέρες του σε μπαρ και πάρτι, παλεύοντας με τον εθισμό του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.

Η ζωή του όμως άλλαξε δραματικά όταν ο μεγαλύτερος γιος του, ο 23χρονος σήμερα Τζέιμς, διαγνώστηκε σε ηλικία 2 ετών με το σύνδρομο Angelman. Πρόκειται για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το νευρικό σύστημα και προκαλεί σοβαρές σωματικές και νοητικές αναπηρίες.



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Κόλιν Φάρελ: Ο γιος μου μού έσωσε τη ζωή

Αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, πως ο γιος του πιθανότατα θα χρειαζόταν φροντίδα και επίβλεψη όλο το 24ωρο σε όλη του τη ζωή, ο Κόλις Φάρελ ξεπέρασε τα προβλήματα εθισμού του. Μάλιστα, ο ίδιος έχει πει ότι ο γιος του τού έσωσε τη ζωή.



Ο Κόλιν Φάρελ με τον γιο του σε παλαιότερη φωτογραφία

«Ένα από τα πράγματα που μου έμαθε ο Τζέιμς ήταν να ανακαλύψω μέσα μου την επιθυμία να ζήσω, ακόμη κι αν αρχικά αυτό οφειλόταν περισσότερο στη σκέψη ότι ήθελα να παραμείνω στη ζωή για να είμαι δίπλα του», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο παρελθόν.



«Πραγματικά, δεν θεωρείς τίποτα δεδομένο. Υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα φόβου -έχω τρέξει μέσα σε νοσοκομεία κρατώντας τον Τζέιμς στην αγκαλιά μου, όταν πάθαινε επιληπτική κρίση-, αλλά υπάρχει επίσης ένα ακόμη βαθύτερο αίσθημα αγάπης και σεβασμού», πρόσθεσε.



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Πώς αποφάσισε να κόψει το αλκοόλ και τα ναρκωτικά

Ο 50χρονος σήμερα Κόλιν Φάρελ απέκτησε τον Τζέιμς με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενάβε. Μετά τη γέννησή του, ο ηθοποιός εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2006, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Miami Vice».



«Ο Τζέιμς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να σταματήσω το αλκοόλ», είχε δηλώσει στο περιοδικό People. «Δεν ήμουν σε κατάσταση που να μου επιτρέπει να είμαι ούτε καν φίλος, πόσο μάλλον πατέρας ενός παιδιού με τόσο αυξημένες ανάγκες. Επομένως, αν δεν είχα καταφέρει να παραμείνω νηφάλιος, δεν θα μπορούσα να είμαι δίπλα στον Τζέιμς, να χαίρομαι τις υπέροχες στιγμές της ζωής του και να τον στηρίζω με τον τρόπο που πιστεύω ότι μπορώ…».



Πρόσφατα, ο Τζέιμς έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο πλευρό του πατέρα του, στο τρέιλερ του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch».

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«Έχει κάνει τη ζωή μου πιο πλούσια»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Γκαμπριέλ Ντόνελι, ο Κόλις Φάρελ είχε δηλώσει για τον μεγαλύτερο γιο του, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί λεκτικά - έχει έναν ακόμη, τον 17χρονο Χένρι: «Ο Τζέιμς είναι απίστευτα δυνατός, γενναίος και αποφασιστικός. Προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά για να κατακτήσει σωματικές δεξιότητες που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κατακτήσει μέχρι την ηλικία των 2 ή 3 ετών. Αλλά είναι υπέροχος, είναι απίστευτα αστείος και πολύ σκανδαλιάρης. Έχει ένα χαμόγελο που θα μπορούσε να φωτίσει ολόκληρο το Μανχάταν. Έχει μια υπέροχη ψυχή και είναι πραγματικά απολαυστικό να βρίσκεται κανείς κοντά του».



Η πρώτη φορά που ο ηθοποιός μίλησε δημόσια για τη διάγνωση του γιου του ήταν κατά τη διάρκεια των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στη Σαγκάη, στην Κίνα.



«Έχει κάνει τη ζωή μου πιο πλούσια… Ωστόσο, δεν θέλω να υποβαθμίσω τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν τόσες πολλές οικογένειες: τον φόβο, την αγωνία, την απογοήτευση και τον πόνο… Όταν είσαι γονιός ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες, είναι σημαντικό να αισθάνεσαι ότι δεν είναι μόνος».

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Είπε τις πρώτες του λέξεις σε ηλικία 6 ετών

Σε άλλη συνέντευξη, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η μητέρα του Τζέιμς φροντίζουν να μοιράζονται τις μικρότερες νίκες του και να χαίρονται κάθε νέο επίτευγμά του, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία αυτό έρχεται. Όπως οι πρώτες του λέξεις σε ηλικία 6 ετών, η κατάκτηση της ικανότητας να τρώει μόνος του στα 19 του, καθώς και η ρύθμιση των επιληπτικών του κρίσεων.



Λίγο πριν ο Τζέιμς συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, ο Κόλις Φάρελ και η πρώην σύντροφός του κατέθεσαν αίτηση για να αναλάβουν τη νόμιμη κηδεμονία του, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούσε να χρειάζεται βοήθεια ακόμη και για καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο και η προετοιμασία των γευμάτων του.



Η έλλειψη κατάλληλων δομών υγείας έκαναν τον ηθοποιό να ιδρύσει το Colin Farrell Foundation, έναν οργανισμό αφιερωμένο στην υποστήριξη οικογενειών που έχουν μέλη με νοητικές αναπηρίες.

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Σκοπός του ιδρύματος είναι να συγκεντρώνει υποστήριξη για ενήλικα άτομα με νοητικές αναπηρίες, καθώς και να ενισχύει εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης και προάσπισης των δικαιωμάτων τους.