Ο Κόλιν Φάρελ για τον γιο του που πάσχει από το σύνδρομο Angelman: «Ούτε εγώ δεν γνωρίζω σε βάθος τις δυσκολίες του» - iefimerida.gr

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 23χρονος γιος του, Τζέιμς, μίλησε ο δημοφιλής ηθοποιός Κόλιν Φάρελ, περιγράφοντας πως τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά ως πατέρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε συνέντευξή του, ο Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε πως η εμφάνιση του γιου του, Τζέιμς, στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του δεν ήταν προγραμματισμένη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η σκηνή κρίθηκε απαραίτητη για το τελικό μοντάζ, λόγω των παραλληλισμών ανάμεσα στις προκλήσεις που βιώνει ο γιος του και σε εκείνες της πρωταγωνίστριας του ντοκιμαντέρ, Έμα Φόγκαρτι.

Ο Φάρελ αναφέρθηκε στη συναισθηματική σύνδεση με το ντοκιμαντέρ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και εστιάζοντας στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιος του, Τζέιμς, με τη σπάνια νευρολογική διαταραχή του.

Οι δυσκολίες του Τζέιμς και της Έμα είναι εξαιρετικά εμφανείς, γεγονός που σύμφωνα με τον ηθοποιό ενεργοποιεί την ενσυναίσθηση, καθώς οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν άμεσα τον αγώνα που δίνουν καθημερινά.

Ο πρωτότοκος γιος του Χολιγουντιανού σταρ διαγνώστηκε με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο Angelman όταν ήταν ακόμη νήπιο.

Πρόσφατα, ο Τζέιμς Φάρελ πραγματοποίησε μια σύντομη εμφάνιση στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του πατέρα του, με τίτλο «The Slightest Touch».

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Ο Κόλιν Φάρελ για την ενσυναίσθηση

Με αφορμή την προβολή των πρώτων πλάνων, ο 50χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «This Morning» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συγκεκριμένη στιγμή, ο Κόλιν Φάρελ εξήγησε πως η παρουσία του γιου του μπροστά στην κάμερα δεν ήταν προγραμματισμένη.

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Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε πως οι παραλληλισμοί ανάμεσα στις προκλήσεις που βιώνει ο Τζέιμς και σε εκείνες της πρωταγωνίστριας του ντοκιμαντέρ και επί χρόνια φίλης του Έμα Φόγκαρτι, η οποία επίσης ζει με μια σπάνια γενετική διαταραχή, κατέστησαν τη συγκεκριμένη σκηνή απαραίτητο κομμάτι του τελικού μοντάζ.

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Αναφερόμενος στην καθημερινότητα του γιου του και τη συναισθηματική σύνδεση με το ντοκιμαντέρ, ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της ενσυναίσθησης, δηλώνοντας: «Έχω δει από κοντά και προσωπικά τις δυσκολίες του Τζέιμς. Και οι δυσκολίες του, όπως και της Έμα, παρότι κανείς από εμάς, ούτε καν εγώ ως πατέρας του, γνωρίζει το βάθος και τις αποχρώσεις τους... είναι πολύ εμφανείς. Και αν δεις την Έμα, βλέπεις τους επιδέσμους της και αμέσως καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Έτσι, αν έχεις οποιοδήποτε είδος ενσυναίσθησης ως άνθρωπος, αυτό σε ανοίγει».

Δείτε το τρέιλερ του «The Slightest Touch» ﻿