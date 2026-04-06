Κλέλια Ανδριολάτου: Αυτή είναι η νέα συνεργασία της μετά το «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου - iefimerida.gr

Η μία μετά την άλλη γίνονται γνωστές οι νέες συνεργασίες της Κλέλιας Ανδριολάτου από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι δεν ανήκει στο πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου.

Από το περασμένο Σάββατο αποκαλύφθηκε η διεθνής συνεργασία της με το πρακτορείο Artist International Group αλλά και το γνωστό ατζέντη του Χόλιγουντ Chris Prapha. Πρόκειται για διάσημο ατζέντη στην παγκόσμια βιομηχανία θεάματος, ο οποίος ανακαλύπτει ταλέντα ανά την υφήλιο και τα «διαμορφώνει» ώστε να ταιριάζουν στο Χόλιγουντ και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.

Κλέλια Ανδριολάτου: Μπήκε στο δυναμικό της Panik

Σήμερα, με μια λιτή ανακοίνωση, η εταιρεία Panik καλωσόρισε την Κλέλια Ανδριολάτου. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, καλωσορίζει την Κλέλια Ανδριολάτου στο Panik Agency. Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει ήδη καθιερωθεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες κι αγαπητές παρουσίες στον χώρο του θεάματος μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, όπως η παράσταση “ζ-η-θ, ο Ξένος” στο θέατρο της Επιδαύρου και η σειρά “Maestro”. Το Panik Agency και η Κλέλια Ανδριολάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια στρατηγική συνεργασία με δημιουργικότητα και όραμα, έτοιμοι να κατακτήσουν μαζί νέες κορυφές».

Τόσο ο Γιώργος Αρσενάκος όσο και η ίδια η νεαρή ηθοποιός μίλησαν για αυτή τη συνεργασία τους. O CEO της Panik μίλησε για ένα από τα πιο χαρισματικά και λαμπερά πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών εντός και εκτός Ελλάδας, που «συνδυάζει σπάνιο ταλέντο, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ακαταμάχητη σκηνική παρουσία».

Με τη σειρά της η Κλέλια Ανδριολάτου σχολίασε για αυτή τη συνεργασία ότι «αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη νέα μου συνεργασία με το Panik Agency. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει με πολλή όρεξη, νέες προκλήσεις και δημιουργικότητα».

Το «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι η Κλέλια Ανδριολάτου αποχώρησε από το πρακτορείο της μάνατζερ Έλενας Χριστοπούλου, με την οποία είχαν και φιλική σχέση τα τελευταία 16 χρόνια. Η μάνατζερ και η ηθοποιός και μοντέλο, με κοινή ανακοίνωση στα social media, δήλωσαν πως ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος επαγγελματικός κύκλος.

Έλενα Χριστοπούλου και Κλέλια Ανδριολάτου.

«Μετά από 16 υπέροχα και ανθρώπινα χρόνια, που μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, επιτυχίες, νίκες, δυσκολίες, προκλήσεις, ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος επαγγελματικής σχέσης με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης.

Παραμένουμε η μία δίπλα στην άλλη, όπως πάντα, με εκτίμηση και αγάπη, όπως όταν ξεκινήσαμε. Έλενα & Κλέλια», ανέφερε η κοινή ανακοίνωσή τους.