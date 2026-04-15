Κλέλια Ανδριολάτου: Τι απάντησε για τη σχέση της με την Έλενα Χριστοπούλου και το τέλος της συνεργασίας τους - iefimerida.gr

Η συνεργασία της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου έληξε πριν από λίγες μέρες και τώρα η ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά για τη σχέση τους.

Η νεαρή ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου πριν από λίγες μέρες. Η ηθοποιός πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα, όπως η ίδια μας ενημέρωσε με αναρτήσεις της, και μόλις επέστρεψε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι πλέον θα προετοιμαστεί γιατί την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το «Maestro».

«Έχουμε πολύ καλή σχέση, είναι όλα καλά»

«Επέστρεψα από τις διακοπές μου και ξεκινάω το διάβασμά μου, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα γυρίσματα για το “Maestro”», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου. Στη συνέχεια τόνισε για την Έλενα Χριστοπούλου: «Είμαστε πολύ καλά με την Έλενα, έχουμε πολύ καλή σχέση. Βγάλαμε μια κοινή ανακοίνωση για τη λήξη της συνεργασίας μας και προχωράμε. Δεν ήθελα να πω κάτι παραπάνω για όλο αυτό. Κάναμε μια ανακοίνωση, είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Όλα τα άλλα αφορούν εμένα και την Έλενα. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο να σας πω, είναι όλα καλά».

Η ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας

Να θυμίσουμε ότι η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωσή τους, γνωστοποιώντας το τέλος της συνεργασίας τους έπειτα από 16 χρόνια. Η ανακοίνωση ανέφερε: «Μετά από 16 υπέροχα και ανθρώπινα χρόνια, που μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, επιτυχίες, νίκες, δυσκολίες, προκλήσεις, ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος επαγγελματικής σχέσης με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης. Παραμένουμε η μία δίπλα στην άλλη, όπως πάντα, με εκτίμηση και αγάπη, όπως όταν ξεκινήσαμε. Έλενα & Κλέλια».

Έλενα Χριστοπούλου, Κλέλια Ανδριολάτου / Φωτογραφία: NDPphoto