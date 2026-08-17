Η Κλέλια Ανδριολάτου κολύμπησε στη γαλάζια λίμνη της Ηπείρου -Συνεχίζει να επιλέγει πανέμορφα φυσικά τοπία [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι έχει επιλέξει να ζήσει φέτος η Κλέλια Ανδριολάτου, μακριά από παραλίες, μέσα στη φύση, δίπλα σε λίμνες και ποτάμια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε για τις διακοπές της την Ήπειρο, επισκεπτόμενη τη λίμνη Βηρού. Μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στις πηγές Λούρου, όπου δροσίστηκε βουτώντας στα καθαρά, γαλάζια νερά της περιοχής.

Στις αναρτήσεις της, η ηθοποιός εμφανίζεται να κολυμπά μόνη της μέσα στη λίμνη, ενώ σε φωτογραφίες ποζάρει με το μαγιό της, έχοντας ως φόντο το επιβλητικό φυσικό τοπίο της περιοχής, αναδεικνύοντας την ομορφιά του.

Οι δραστηριότητές της περιλάμβαναν επίσης στιγμές χαλάρωσης, καθώς έστησε αιώρα ανάμεσα στα δέντρα, ενώ το βράδυ εξερεύνησε το δάσος κρατώντας έναν φακό, απολαμβάνοντας πλήρως την επαφή με τη φύση και την περιπέτεια.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ηθοποιός είχε βρεθεί στον ποταμό Αχέροντα. Εκεί, μετά τη βουτιά της, έκανε γιόγκα στις όχθες του ποταμού, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «θεραπευτική» μέσα στην ηρεμία του τοπίου.

Η ηθοποιός μετά τη λίμνη Τριχωνίδα και τις όχθες του ποταμού Αχέρωντας, βρέθηκε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα στη λίμνη Βηρού.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες στα social media από τις όμορφες στιγμές που πέρασε στις πηγές Λούρου όπου επέλεξε να δροσιστεί βουτώντας στα ολοκάθαρα νερά.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου σε ένα εντυπωσιακό τοπίο

Στο βίντεο που δημοσίευσε παρουσιάζεται μόνη της μέσα στο νερό, στη γαλάζια λίμνη της Ηπείρου, ενώ στην πρώτη φωτογραφία πόζαρε με το μαγιό της μπροστά στο εντυπωσιακό τοπίο.

Δείτε το βίντεο

Σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται να στήνει αιώρα στα δέντρα, σε ένα ακόμη οδηγεί το αυτοκίνητό της, ενώ στις τελευταίες εικόνες φαίνεται να εξερευνεί το δάσος το βράδυ κρατώντας έναν φακό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στον ποταμό Αχέροντα, όπου έκανε γιόγκα αφού βούτηξε. Σε ανάρτησή της φαίνεται με το κεφάλι της στο έδαφος, ενώ παράλληλα έκανε μερικές κινήσεις με τα πόδια της ψηλά και ένα εντυπωσιακό κατακόρυφο.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη διαδικασία «θεραπευτική», ενώ παράλληλα απόλαυσε την ηρεμία και την ομορφιά της φύσης.

