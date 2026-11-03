Στην Καραϊβική για διακοπές και βουτιές με σούπερ σέξι μαγιό η Κλέλια Ανδριολάτου [εικόνες] - iefimerida.gr

Εξωτικές διακοπές στον Άγιο Δομίνικο πραγματοποιεί η Κλέλια Ανδριολάτου, εξαργυρώνοντας τον ελεύθερο χρόνο της μετά την ολοκλήρωση του «Maestro».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τον τελευταίο κύκλο του «Maestro», η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκει την ευκαιρία να πραγματοποιεί εξορμήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο της μετά την επιτυχημένη σειρά.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ηθοποιός πραγματοποίησε μια απόδραση με σκάφος στην Αίγινα, όπου πόζαρε χαμογελαστή και άβαφη πάνω σε φουσκωτό, μοιραζόμενη στιγμιότυπα από τα καταγάλανα νερά του Αργοσαρωνικού με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγο αργότερα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο ατμοσφαιρικό Πήλιο για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Έσβησε μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα αστεριού, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Αυτή την περίοδο, η ηθοποιός απολαμβάνει εξωτικές διακοπές στον Άγιο Δομίνικο. Μέσω αναρτήσεών της, αποκαλύπτει ότι βρίσκεται στην Πούντα Κάνα, εντυπωσιάζοντας τους ακολούθους της με πόζες από τις παραλίες της Καραϊβικής.

Μετά την επιτυχημένη της πορεία στην πολυαγαπημένη σειρά του MEGA και του Netflix, «Maestro», η δημοφιλής ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ταξιδιών.

Καθώς τα γυρίσματα για τον 5ο και τελευταίο κύκλο της σειράς, που φέρει την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η ίδια βρίσκει πλέον την ευκαιρία να πραγματοποιεί συναρπαστικές εξορμήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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Κλέλια Ανδριολάτου: Από το Πήλιο στην Καραϊβική

Πριν από λίγο καιρό η Κλέλια Ανδριολάτου είχε βρεθεί στο ατμοσφαιρικό Πήλιο, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα σε αγαπημένα της πρόσωπα, σβήνοντας μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα αστέρι και μοιράζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά στιγμιότυπα.

Αυτή τη φορά όμως, ο ταξιδιωτικός της προορισμός αποδείχθηκε ιδιαίτερα εξωτικός. Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε πως βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο της Καραϊβικής.

Η ηθοποιός πόζαρε με μοναδική χάρη στις εξωτικές παραλίες της Πούντα Κάνα, ενώ σε μία από τις δημοσιεύσεις επιδόθηκε και στον αγαπημένο της κατακόρυφο, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

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«Plot twist: it’s November», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους, οι οποίοι έσπευσαν να κατακλύσουν το προφίλ της με αμέτρητα likes και κολακευτικά σχόλια.



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Η εξόρμηση στην Αίγινα με σκάφος στα τέλη Οκτωβρίου

Πρόσφατα η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ, από διακοπές με σκάφος στον Αργοσαρωνικό -και συγκεκριμένα στην Αίγινα- ενώ είχε σημειώσει στη λεζάντα της ανάρτησής της «Όσο είναι ακόμα Οκτώβρης» και συνοδεύοντας τη φράση με ένα ιστιοπλοϊκό emoji.

Η ηθοποιός πόσταρε φωτογραφίες της φθινοπωρινής αλλά ηλιόλουστης Αίγινας, με την ίδια να ποζάρει εντελώς άβαφη και χαμογελαστή πάνω σε φουσκωτό, με φόντο τα καταγάλανα νερά και φορώντας ένα μπλε μπικίνι.