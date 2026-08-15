Κλειστά παράθυρα όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα -Το λάθος που κάνουν όταν αερίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά - iefimerida.gr

Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, το κλείσιμο των παντζουριών και των παραθύρων μοιάζει αυτονόητη λύση για να κρατήσουμε τη ζέστη έξω.

Ωστόσο, ένα σπίτι που παραμένει κλειστό όλη την ημέρα μπορεί να εγκλωβίσει τη θερμότητα της προηγούμενης ημέρας. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ανοίγουμε ή να κλείνουμε τα παράθυρα, αλλά να συγχρονίζουμε το πότε αερίζουμε το σπίτι με τη θερμοκρασία έξω.

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5:00-9:00: Η καλύτερη ώρα για να αερίσεις το σπίτι

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο εξωτερικός αέρας βρίσκεται συνήθως στα χαμηλότερα επίπεδα θερμοκρασίας της ημέρας. Αυτό είναι το κατάλληλο χρονικό παράθυρο για να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα.

Ιδανικά, ανοίγουν ταυτόχρονα παράθυρα που βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού, ώστε να δημιουργηθεί ρεύμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την πιο δροσερή ή σκιερή πλευρά και στη συνέχεια να ανοίξετε την απέναντι, ενισχύοντας την κυκλοφορία του αέρα.

Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται ο θερμός αέρας που έχει συσσωρευτεί στους χώρους και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα.

Από τις 9:00: Κλείστε παράθυρα και παντζούρια

Μόλις η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει εκείνη του εσωτερικού χώρου, η λογική αλλάζει. Τα παράθυρα και τα παντζούρια πρέπει να κλείσουν, ακόμη και στις πλευρές του σπιτιού που παραμένουν στη σκιά.

Το συχνό λάθος είναι να μένει ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό «για να μπαίνει αέρας». Αν ο αέρας έξω είναι σημαντικά θερμότερος, όμως, αυτή η μικρή χαραμάδα μπορεί να επιβαρύνει τη θερμοκρασία του σπιτιού.

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Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι το βράδυ, στόχος είναι να εμποδιστεί όσο γίνεται η είσοδος θερμού αέρα και η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Διάδρομοι, αποθήκες, WC χωρίς άμεση έκθεση στον εξωτερικό αέρα, υπόγεια και άλλοι λιγότερο χρησιμοποιούμενοι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσες ζώνες μεταξύ των θερμών και των πιο δροσερών χώρων.

Οι πόρτες προς τις θερμές πλευρές μπορούν να παραμένουν κλειστές, περιορίζοντας τη μεταφορά θερμότητας προς το σαλόνι και τα υπνοδωμάτια. Σε ορισμένα σπίτια, το υπόγειο μπορεί να αξιοποιηθεί για να αεριστεί το σπίτι τη νύχτα, καθώς συχνά διατηρεί χαμηλότερη θερμοκρασία.

21:00-6:00: Ξανά όλα ανοιχτά

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από την εσωτερική, συνήθως μετά τις 21:00 ή 22:00, είναι ώρα για να αεριστεί το σπίτι εκ νέου

Τα παράθυρα μπορούν να ανοίξουν ξανά διάπλατα, κατά προτίμηση σε διαφορετικές πλευρές του σπιτιού. Ακόμη καλύτερα λειτουργεί ο συνδυασμός ενός χαμηλού ανοίγματος με ένα υψηλότερο, όπως ένα παράθυρο οροφής. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει και απομακρύνεται, ενώ ο πιο δροσερός εισέρχεται χαμηλότερα.

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Το ζητούμενο δεν είναι ένα παράθυρο μισάνοιχτο όλη τη νύχτα, αλλά πραγματικό ρεύμα, εφόσον οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν.