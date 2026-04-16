Τα κλάματα του Στράτου Τζώρτζογλου για τη Σοφία Μαριόλα-Τι του απαγόρευσε η μητέρα της - iefimerida.gr

Για την πρώην σύζυγό του μίλησε για ακόμα μια φορά ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος δεν άντεξε και «λύγισε» για το βίντεο με το νέο της σύντροφο.

Ο γνωστός ηθοποιός, με δάκρυα στα μάτια, αναφέρθηκε στο περιστατικό που τον σημάδεψε, όταν ήρθε αντιμέτωπος με εικόνες που αφορούσαν την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα τη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα.

Σοφία Μαριόλα, Στράτος Τζώρτζογλου

«Ήταν σαν να κατακεραυνώθηκα»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε τι συνέβη τη στιγμή που του έδειξαν από την εκπομπή «Το πρωινό» τις φωτογραφίες της πρώην συζύγου του στα μπουζούκια με το νέο της σύντροφο. «Είχαμε να μιλήσουμε δύο μέρες με τη Σοφία και ξαφνικά μου λέει η δημοσιογράφος αυτό το πράγμα και μένω κάγκελο. Και σκέφτηκα ότι ήταν Πρωταπριλιά, αλλά μου λέει “όχι, φιλιέται”. Τι πλάκα; Για τον άνθρωπο που είσαι μαζί 8 χρόνια από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί; Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να κατακεραυνώθηκα» πρόσθεσε.

Με δάκρυα στα μάτια, αναφέρθηκε στο βίντεο: «Με πλήγωσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μαχαιριά στην καρδιά. Μαχαιριά. Να πω την αλήθεια ούτε εγώ το περίμενα, όσο και να το παίζεις άνετος, καμιά φορά πονάς. Ούτε εγώ το περίμενα, εκείνη τη στιγμή έγινε. Προσπάθησα να είμαι άνετος. Μεγαλώνοντας γίνεσαι πολύ συναισθηματικός, δεν το περίμενα. Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία από την αρχή της έλεγα να βρει έναν άνθρωπο και να δημιουργήσει οικογένεια επειδή την αγαπάω. Όταν το είδα… δεν μπόρεσα να… Δεν ήθελα μπροστά στη κάμερα να δείξω τίποτα».

«Η μητέρα της Σοφίας μου είπε να μη μιλάω»

Μεταξύ άλλων, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε ότι η μητέρα της Σοφίας Μαριόλα του έχει ζητήσει να μη μιλάει για εκείνη. «Δεν μου αρέσει να μιλάω τώρα για τη Σοφία γιατί με παρακάλεσε και η μαμά της να μη συνεχίσω να μιλάω για τη Σοφία. Επειδή κάποια σχόλια που γράφτηκαν όχι τόσο κολακευτικά για τη Σοφία, η μαμά της τρόμαξε μάλλον και μου έστειλε μήνυμα να σταματήσω όλο αυτό γιατί μάλλον, το κοινό έχει γράψει αρνητικά σχόλια πολλά. Την παρεξήγησαν λόγω εικόνας».