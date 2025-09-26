Η κιθάρα του Νόελ Γκάλαχερ που «κατέστρεψε» τους Oasis πωλείται σε δημοπρασία για 500.000 λίρες - iefimerida.gr

Μια από τις πιο εμβληματικές κιθάρες της ροκ μουσικής ιστορίας, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με την πιο θρυλική διάλυση στην ιστορία της μουσικής, βγαίνει σε δημοπρασία.

Η κόκκινη κιθάρα Gibson ES-355, που φέρεται να καταστράφηκε από τον Λίαμ Γκάλαχερ την νύχτα που οι Oasis διαλύθηκαν, εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 500.000 αγγλικές λίρες. Πρόκειται για την κιθάρα που αποτέλεσε το επίκεντρο του καβγά μεταξύ των αδερφών και σηματοδότησε το τέλος της εποχής των Oasis, ακριβώς την ώρα που η μπάντα επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή του Φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι το 2009.

Η σταγόνα που ξεχείλισε

Η διαμάχη αυτή, που εκτυλίχθηκε στα παρασκήνια, θεωρείται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Νόελ Γκάλαχερ, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα ανακοίνωσε τη διάλυση της μπάντας μέσω της ιστοσελίδας τους, δηλώνοντας: "Με θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχώρησα από τους Oasis απόψε. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Λίαμ ούτε μια μέρα παραπάνω."

Η κιθάρα Gibson ES-355

Η κιθάρα Gibson ES-355 αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της πορείας των Oasis και ειδικότερα της προσωπικής πορείας του Νόελ Γκάλαχερ, ο οποίος την απέκτησε το 1996 και την χρησιμοποίησε μέχρι το 2011. Συχνά αναφερόμενη ως μία από τις πιο σημαντικές κιθάρες στην ιστορία της μπάντας, η συγκεκριμένη κιθάρα συμβολίζει την ταραχώδη σχέση των αδερφών Γκάλαχερ και τις εντάσεις που κυριαρχούσαν στα παρασκήνια των Oasis.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της δημοπρασίας του Propstore, ο Νόελ είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποκτήσει μια κόκκινη ημιακουστική κιθάρα μετά την αναγνώριση της εμφάνισης του Τζόνι Μαρ με μια παρόμοια κιθάρα στους The Smiths. Η κιθάρα αυτή αγοράστηκε από το Παρίσι, από κατάστημα στην περιοχή La Pigalle, και έκτοτε έγινε συνώνυμη με την ηχητική ταυτότητα των Oasis.

