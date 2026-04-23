Κινέζος ανέβασε βίντεο στο TikTok που τραγουδάει Παντελίδη -«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» - iefimerida.gr

Κινέζος ανέβασε βίντεο στο TikTok που τραγουδάει Παντελίδη -«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;»

Ο Dominik από την Κίνα ερμηνεύει Παντελή Παντελίδη / Φωτογραφία: TikTok
Το τραγούδι του Παντελή Παντελίδη «Παραμυθιάζομαι» τραγούδησε ένας Κινέζος, ανεβάζοντας βίντεο στο TikTok.

Ο Dominik που ζει στην Κύπρο και αγαπά την Πάφο, όπως αναφέρει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε το βίντεο με την προσπάθειά του, έχοντας ξεπεράσει τις 150.000 προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες.

«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία του Dominik στο «Παραμυθιάζομαι» του Παντελή Παντελίδη

«Τα τραγούδια βοηθούν στην αίσθηση της γλώσσας, θα συνεχίσω να προσπαθώ σκληρά»

Οι Έλληνας χρήστες ανταποκρίθηκαν θετικά στην ερμηνεία του Dominik, με ορισμένους να κάνουν τα πειράγματά τους, με τον ίδιο να τους ευχαριστεί.

Μάλιστα, όταν μία δασκάλα τον συνεχάρη για την προσπάθειά του, καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι έχει αρκετές δύσκολες λέξεις, ο Κινέζος που ζει στην Κύπρο της απάντησε:

«Ευχαριστώ δάσκαλε! Πιστεύω ότι τα τραγούδια βοηθούν πολύ στην αίσθηση της γλώσσας. Θα συνεχίσω να προσπαθώ σκληρά. Παρακολουθήστε την πρόοδό μου!».

