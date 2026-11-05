Πέθανε η ηθοποιός Κίμαρι Τζόνσον του «Beverly Hills» μετά από καρδιακό επεισόδιο -Ήταν 50 ετών - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών η ηθοποιός της σειράς «Beverly Hills, 90210», Κίμαρι Τζόνσον, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στο σπίτι της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κίμαρι Τζόνσον έγινε ευρύτερα γνωστή το 1998, υποδυόμενη την «Τζούντι» σε επεισόδιο του «Beverly Hills, 90210». Στην καριέρα της ξεχωρίζει επίσης η συμμετοχή της στη δημοφιλή κωμωδία του 2000 «Dude, Where’s My Car?».

Το 2003 απομακρύνθηκε προσωρινά από την υποκριτική για τη γέννηση του γιου της. Επιστρέφοντας, δραστηριοποιήθηκε σε ανεξάρτητες παραγωγές και ανέλαβε εκτελεστική παραγωγός στη βραβευμένη ταινία «The Last Eve» το 2005.

Πέρα από την υποκριτική, δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, λανσάροντας το 2011 τη δική της σειρά προϊόντων περιποίησης «SkinGlow». Τους τελευταίους μήνες της ζωής της είχε επικεντρωθεί εκ νέου στο μόντελινγκ, φωτογραφιζόμενη για περιοδικό.

Ο θάνατος της Τζόνσον προστίθεται σε μια σειρά από απώλειες που έχουν σημαδέψει το καστ της σειράς, μετά τους Λουκ Πέρι (2019), Τζο Ε. Τάτα (2022) και Σάνεν Ντόχερτι (2024).

Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την ανιψιά της, Ρόντα Σκοτ, στο TMZ.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο λόγω του επεισοδίου που υπέστη στις 27 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.

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Οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι η επιπλοκή σχετιζόταν με ανεύρυσμα στην καρδιά.

Η πορεία στην υποκριτική και η συμμετοχή στο «Beverly Hills»

Η Κίμαρι Τζόνσον έγινε ευρύτερα γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό το 1998 μέσα από τη συμμετοχή της στην εμβληματική σειρά «Beverly Hills, 90210», υποδυόμενη την «Τζούντι» στο επεισόδιο «The Following Options» της όγδοης σεζόν.

Στο ενεργητικό της ξεχωρίζει επίσης η συμμετοχή της στη δημοφιλή κωμωδία του 2000 «Dude, Where’s My Car?», δίπλα στους Άστον Κούτσερ και Σον Γουίλιαμ Σκοτ.

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Το 2003 απομακρύνθηκε προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της γέννησης του γιου της, Κάμερον Νίνο. Επιστρέφοντας αργότερα στον χώρο του θεάματος, δραστηριοποιήθηκε σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές και το θέατρο.

Παράλληλα, το 2005 ανέλαβε ρόλο εκτελεστικής παραγωγού στην ταινία «The Last Eve» σε σκηνοθεσία Γιανγκ Μαν Κανγκ, η οποία απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Δράσης στο New York International Independent Film and Video Festival.

Επιχειρηματικότητα και μόντελινγκ

Πέρα από την υποκριτική, η Τζόνσον δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της ομορφιάς, λανσάροντας το 2011 τη δική της σειρά προϊόντων περιποίησης επιδερμίδας με την επωνυμία «SkinGlow by Kimmarie».

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η ηθοποιός με καταγωγή από την Πενσιλβάνια είχε επικεντρωθεί εκ νέου στο μόντελινγκ, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο της σλοβενικής έκδοσης του περιοδικού Grazia.

Από αριστερά: Γκαμπριέλ Καρτέρις, Μπράιαν Όστιν Γκριν, Σάνεν Ντόχερτι, Ίαν Ζίρινγκ, Τζένι Γκαρθ και Τόρι Σπέλινγκ / Φωτογραφία: ΑΡ

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Μακραίνει η λίστα των απωλειών για το «Beverly Hills, 90210»

Ο θάνατος της Τζόνσον έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από απώλειες που έχουν σημαδέψει το καστ της αγαπημένης σειράς τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2019 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών ο Λουκ Πέρι, ο οποίος είχε ενσαρκώσει τον Ντίλαν ΜακΚέι, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2022 απεβίωσε στα 85 του χρόνια ο Τζο Ε. Τάτα, ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit, ο οποίος έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ από το 2014.

Τέλος, τον Ιούλιο του 2024 σημειώθηκε άλλη μία μεγάλη απώλεια, όταν η Σάνεν Ντόχερτι, η τηλεοπτική Μπρέντα Γουόλς, πέθανε σε ηλικία 53 ετών έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

