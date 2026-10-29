Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να «αφαιρέσει... ανωμαλίες» στον οισοφάγο της - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που της έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια σε τρέιλερ για το νέο επεισόδιο της σειράς The Kardashians, το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η περιπέτεια της υγείας της, της ξύπνησε επώδυνες αναμνήσεις από τον θάνατο του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2003, σε ηλικία 59 ετών, από καρκίνο του οισοφάγου.

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Η 46χρονη σταρ αποκάλυψε «Δεν αισθάνομαι πολύ καλά τελευταία. Σήμερα ο λαιμός μου με πονάει αφόρητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την οδήγησαν να απευθυνθεί σε γιατρό.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Κιμ Καρντάσιαν συζήτησε με τον γιατρό της, ο οποίος εκτίμησε ότι ενδέχεται να έχει οισοφαγίτιδα.

Ο γιατρός τής πρότεινε να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή και στη συνέχεια να υποβληθεί σε μια εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία ή κάποια χειρουργική παρέμβαση.

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Ο φόβος για τον καρκίνο του οισοφάγου

Αυτό που φαίνεται να έχει επηρεάσει περισσότερο την Κιμ είναι η σύνδεση του προβλήματος υγείας της με την απώλεια του πατέρα της. Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου στις 30 Σεπτεμβρίου 2003, μόλις δύο μήνες μετά τη διάγνωσή του.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν είχε μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για όσα αντιμετωπίζει, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα την αγγίζει σε ιδιαίτερα προσωπικό επίπεδο.

«Δεν έχω μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους γι' αυτό, επειδή είναι κάτι που με αγγίζει πολύ βαθιά και δεν θέλω πραγματικά να το σκέφτομαι», εξομολογήθηκε. «Ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου. Ελπίζω να μπορέσω απλώς να πάρω φάρμακα και να περάσει όλο αυτό», δήλωσε.

Η αγωνία για την πορεία της υγείας της

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Κιμ Καρντάσιαν δεν έκρυψε την αβεβαιότητά της για τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η φαρμακευτική αγωγή θα είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

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«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσω να πάρω απλώς φάρμακα και ότι όλο αυτό θα περάσει. Απλώς δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί», ανέφερε.

Αλλά στην προεπισκόπηση του επόμενου επεισοδίου, η Κιμ εμφανίζεται να μπαίνει σε ένα νοσοκομείο. «Ο γιατρός λέει ότι ο οισοφάγος μου έχει αυτές τις ανωμαλίες και πρέπει να μου τις κόψουν. Είναι το ίδιο πράγμα που είχε και ο μπαμπάς μου», λέει η φωνή της Κιμ, πάνω από ένα απόσπασμα της Τζένερ να παρηγορεί την κόρη της δίπλα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.