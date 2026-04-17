Η Κιμ Καρντάσιαν με ντεκολτέ μέχρι τον αφαλό, καθισμένη στα πόδια του Lewis Halimton -Η φωτό που πόσταρε - iefimerida.gr

Φουλ ερωτευμένη είναι η Κιμ Καρντάσιαν με τον Lewis Hamilton, και παρόλο που προσπαθεί να κρατήσει κρυφή την προσωπική της ζωή, δεν τα καταφέρνει πάντα.



Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram την Πέμπτη, με στιγμιότυπα από την παρουσία της στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella.

Η σέξι εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν και το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Lewis Hamilton

«Coachella Αλληλούια» έγραψε στη λεζάντα του καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε και στις οποίες εικονίζεται να φορά ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, μαύρο δερμάτινο παντελόνι ενώ σε κάποιες κάλυπτε το πρόσωπό της με μια μαύρη μπαντάνα.

Σε μία όμως από αυτές τις εικόνες, η Κιμ Καρντάσιαν εικονίζεται να κάθεται στα πόδια του νέου της συντρόφου Lewis Hamilton. Το χέρι του οδηγού της F1 φαίνεται να τυλίγεται απαλά γύρω από τη μέση της και να ακουμπά στο δεξί της μηρό -αν και ο ίδιος είναι διακρίνεται ελάχιστα.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε μάλιστα να περπατά αγκαζέ, φτάνοντας στη συναυλία του Τζάστιν Μπίμπερ το Σάββατο. Σε άλλες εικόνες, η Κιμ Καρντάσιαν αναδεικνύει το λουκ της για το Coachella και ποζάρει με διάσημες φίλες της όπως η Τεγιάνα Τέιλορ.



Οι φήμες για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Lewis Hamilton ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν εθεάθησαν σε ρομαντικό διήμερο στην αγγλική εξοχή και έκτοτε προσπαθούν να βρουν χρόνο ανάμεσα στα φορτωμένα προγράμματά τους προκειμένου να περνούν μερικές στιγμές μαζί.