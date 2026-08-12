Η Κιμ Καρντάσιαν για την ψωρίαση: «Τα σημάδια άρχισαν να φτάνουν στο πρόσωπο» -Κοιμόταν τυλιγμένη με μεμβράνη - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με την ψωρίαση, περιγράφοντας τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες που βίωσε, καθώς και τις θεραπείες που δοκίμασε

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κιμ Καρντάσιαν αρχικά προσπαθούσε να διαχειριστεί την ψωρίαση όσο τα συμπτώματα παρέμεναν σε σημεία που δεν ήταν ορατά. Αρχικά, είχε αποδεχτεί την κατάσταση, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να ζήσει με αυτήν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Η αυτοπεποίθησή της κλονίστηκε όταν τα σημάδια άρχισαν να επεκτείνονται προς το πρόσωπό της. Η εξέλιξη αυτή την οδήγησε σε έντονη ανασφάλεια, καθώς η ορατότητα των συμπτωμάτων την έκανε να αισθάνεται ευάλωτη.

Αναζητώντας ανακούφιση, κατέφυγε σε άβολες μεθόδους, όπως η περιτύλιξη των περιοχών που έπασχαν με πλαστική μεμβράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού πρώτα εφάρμοζε μια ειδική αλοιφή για να ενισχύσει τη δράση της.

Δοκίμασε επίσης εξειδικευμένες ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες όμως δεν προσέφεραν μόνιμη λύση. Με απογοήτευση διαπίστωσε ότι τα συμπτώματα επέστρεφαν αμέσως μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, καθιστώντας τη διαχείριση της πάθησης συνεχή.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα προχώρησε σε μια εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικό People, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές πτυχές της καθημερινότητάς της εξαιτίας της αυτοάνοσης δερματικής πάθησης.

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«Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν» δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις συνεχείς μεταπτώσεις που βίωνε.

Όταν η Κιμ Καρντάσιαν άρχισε να νιώθει ανασφάλεια

Όσο τα συμπτώματα περιορίζονταν σε αθέατα σημεία, η ίδια προσπαθούσε να συμβιβαστεί με την ιδέα. Η κατάσταση όμως ξέφυγε από τον έλεγχο όταν τα σημάδια άρχισαν να επεκτείνονται ανησυχητικά.

«Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια» ομολόγησε η τηλεπερσόνα.

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Στην προσπάθειά της να βρει ανακούφιση, κατέφυγε σε ακραίες και άβολες μεθόδους. Όπως αποκάλυψε, κάλυπτε τις πάσχουσες περιοχές με ειδική αλοιφή και τις τύλιγε με πλαστική μεμβράνη πριν κοιμηθεί για να ενισχύσει τη δράση του φαρμάκου.

«Συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου»

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας έπρεπε να βάζω μια αλοιφή και μετά να τυλίγω το σημείο με μεμβράνη το βράδυ. Οπότε συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου» ανέφερε, εξηγώντας πως κάθε της κίνηση στον ύπνο συνοδευόταν από τον ενοχλητικό θόρυβο του πλαστικού.

Παράλληλα, η Καρντάσιαν σημείωσε πως ούτε οι εξειδικευμένες ενέσιμες θεραπείες προσέφεραν μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

«Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως» σχολίασε με απογοήτευση, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε ασθενής μέχρι να βρει μια αποτελεσματική οδό διαχείρισης.

