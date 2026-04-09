Κίλιαν Μέρφι: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Νταμιέν Σαζέλ -Δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Για τις ανάγκες της ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν βρίσκεται στην Ελλάδα ο Κίλιαν Μέρφι, ενώ δόθηκαν στα social media νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα.

Ο βραβευμένος ηθοποιός εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε χωρίς μπλούζα και χρησιμοποιούσε μια ομπρέλα για να προστατεύεται από τον δυνατό ήλιο, ενώ περιτριγυριζόταν από μέλη του συνεργείου που τον προετοίμαζαν για το γύρισμα κάποιας σκηνής.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κίλιαν Μέρφι: Το βρώμικο παντελόνι και η φυλακή

Δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την ταινία, πέρα από το ότι διαδραματίζεται σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα. Εξάλλου όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, ο ηθοποιός φοράει ένα βρώμικο και ταλαιπωρημένο παντελόνι που παραπέμπει σε περιβάλλον φυλακής. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Ντάνιελ Κρεγκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Ντέιβ Μπατίστα και Μία Θρίπλετον.

Το 2023 ο Κίλιαν Μέρφι υποδύθηκε τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία «Οπενχάιμερ», με τον συγκεκριμένο ρόλο να του χαρίζει διάφορα βραβεία, με τα πιο σημαντικά να είναι Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.



Δείτε τις φωτογραφίες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάμιεν Σαζέλ έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία La La Land, ενώ ήταν υποψήφιος και για το σενάριό της, καθώς και για την ταινία-σταθμό της καριέρας του το 2014, Whiplash.

