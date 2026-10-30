Κέρδισε ένα ιδιωτικό νησί στον Καναδά μέσω ενός διαγωνισμού Haribo και το πούλησε 20 χρόνια αργότερα για 220.000 ευρώ - iefimerida.gr

Ένα ιδιωτικό νησί στον Καναδά, το οποίο είχε κερδίσει πριν από 21 χρόνια σε διαγωνισμό της Haribo, αποφάσισε να πουλήσει ένας 44χρονος Γερμανός.

Παρότι το απόλαυσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες μαζί με την οικογένειά του, το υψηλό κόστος συντήρησης και οι δυσκολίες πρόσβασης τον οδήγησαν στην απόφαση να το αποχωριστεί.

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Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», όλα ξεκίνησαν το 2005, όταν ο Matthias Ross αποφάσισε σχεδόν τυχαία να συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό που διοργάνωνε η γνωστή εταιρεία γλυκών Haribo. Το μεγάλο έπαθλο ήταν ένα ιδιωτικό νησί στη Νέα Σκωτία του Καναδά, μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Η τύχη τού χαμογέλασε και αναδείχθηκε νικητής, αποκτώντας ένα ακίνητο που για πολλούς θα αποτελούσε όνειρο ζωής. Μάλιστα, στο πρώτο του ταξίδι στο νησί τον συνόδευσε ο δημοφιλής Γερμανός τηλεοπτικός παρουσιαστής Thomas Gottschalk, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν πρεσβευτής της Haribo.

Όταν το απέκτησε, το νησί ήταν εντελώς αναξιοποίητο, χωρίς κτίσματα ή άλλες υποδομές. Ωστόσο, στο πλαίσιο του διαγωνισμού προβλεπόταν η κατασκευή μιας εξοχικής κατοικίας από καναδική εταιρεία, σε συνεργασία με τον νέο ιδιοκτήτη.

Έτσι, ο Ross, μαζί με τους γονείς του, άρχισε να διαμορφώνει το δικό του καταφύγιο στη φύση. Για τα επόμενα χρόνια, η οικογένεια επισκεπτόταν το νησί σχεδόν κάθε χρόνο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

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Όπως αναφέρει η «Die Welt», οι διακοπές τους περιλάμβαναν ψάρεμα, βραδιές γύρω από τη φωτιά, κοπή ξύλων και εκδρομές για παρατήρηση φαλαινών.

Το υψηλό κόστος που τον οδήγησε στην πώληση



Παρά τις όμορφες αναμνήσεις, η διατήρηση ενός ιδιωτικού νησιού αποδείχθηκε με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα δαπανηρή. Ο 44χρονος αποφάσισε τελικά να το πουλήσει, καθώς τα έξοδα συντήρησης και μετακίνησης άρχισαν να αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Μόνον ο ετήσιος φόρος ακίνητης περιουσίας που καταβάλλει στις καναδικές αρχές ανέρχεται σε περίπου 2.500 ευρώ, ενώ επιπλέον χρήματα απαιτούνται για τη φροντίδα της βλάστησης και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

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Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η απόσταση από τη Γερμανία. Για να φτάσει στο νησί, ο Ross πρέπει αρχικά να πραγματοποιήσει υπερατλαντική πτήση και στη συνέχεια να νοικιάσει αυτοκίνητο και να οδηγήσει επί αρκετές ώρες.

Η διαδικασία αυτή έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα κουραστική και για τους ηλικιωμένους γονείς του, οι οποίοι δυσκολεύονται να πραγματοποιούν τόσο μεγάλα ταξίδια.



Πωλείται για 220.000 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το νησί



Το Back Lake Island, όπως ονομάζεται το νησί, βρίσκεται στην ομώνυμη λίμνη της Νέας Σκωτίας και έχει έκταση 6,5 εκταρίων, δηλαδή περίπου 65 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την αγγελία του μεσιτικού γραφείου που έχει αναλάβει την πώληση, η ζητούμενη τιμή ανέρχεται σε 348.000 καναδικά δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερα από 220.000 ευρώ.

Το ακίνητο βρίσκεται περίπου 30 λεπτά από την πόλη Shelburne, έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς της περιοχής, με πληθυσμό περίπου 1.600 κατοίκων.

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Αν και το φυσικό περιβάλλον θυμίζει πραγματικό παράδεισο, οι εγκαταστάσεις του νησιού είναι μάλλον λιτές και απευθύνονται κυρίως σε όσους αγαπούν τη ζωή κοντά στη φύση.

Στο νησί υπάρχει ένα ξύλινο σαλέ 85 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαθέτει δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό και κουζίνα. Το μπάνιο βρίσκεται σε ξεχωριστό βοηθητικό κτίσμα και περιλαμβάνει ντους και τουαλέτα κομποστοποίησης.

Η κατοικία δεν συνδέεται με συμβατικά δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Το νερό αντλείται απευθείας από τη λίμνη, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Στην τιμή πώλησης περιλαμβάνονται επίσης δύο βάρκες, απαραίτητες για τη μετακίνηση από και προς το νησί, καθώς και ένα υπόστεγο για τη φύλαξή τους.

Έπειτα από 21 χρόνια οικογενειακών διακοπών και αξέχαστων εμπειριών, ο Matthias Ross είναι πλέον έτοιμος να παραδώσει τον μικρό του παράδεισο στον επόμενο ιδιοκτήτη, ο οποίος θα πρέπει, εκτός από την αγάπη για τη φύση και την απομόνωση, να διαθέτει και την οικονομική δυνατότητα να τον συντηρεί.