Νέο ζευγάρι στο Χόλιγουντ: Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι είναι μαζί, η αδερφή της έκανε το προξενιό - iefimerida.gr

Ζευγάρι από τον Φεβρουάριο φέρεται να είναι η Κένταλ Τζένερ με τον Τζέικομπ Ελόρντι, με την αδερφή της μάλιστα, να κάνει το προξενιό.



Το μοντέλο και ο ηθοποιός, που θεωρείται φαβορί για να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, πυροδότησαν αρχικά φήμες περί σχέσης όταν το Deuxmoi ανέφερε ότι οι δυο τους «φιλιούνταν» και ήταν «κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον» στο afterparty κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου του Coachella.



Πώς έκανε το προξενιό η Κάιλι Τζένερ

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι μαζί εδώ και δύο μήνες, με μια πηγή μάλιστα, να δηλώνει στο βρετανικό μέσο πως η μικρότερη αδερφή της Κένταλ, η Κάιλι, ήταν εκείνη που έπαιξε ρόλο… προξενήτρας για τους δύο.



«Η Κάιλι περνούσε πολύ χρόνο με τον Τζέικομπ κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων του συντρόφου της Τιμοτέ Σαλαμέ, καθώς ο Τζέικομπ ήταν υποψήφιος για το ‘Φρανκενστάιν’ και ο Τιμοτέ για το ‘Marty Supreme’» ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Η Κάιλι τον συμπάθησε και πίστεψε ότι θα ταίριαζε με την Κένι».

Παράλληλα, η πηγή τόνισε ότι η Κένταλ γνώριζε ήδη τον Ελόρντι εδώ και χρόνια, αλλά η Κάιλι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να την πείσει να πάψει να τον βλέπει μόνο ως φίλο. Οι τέσσερίς τους φέρεται τελικά να ήρθαν πιο κοντά μέσα από κοινές εξόδους στο σπίτι της Κένταλ στο Λος Άντζελες. «Η Κένι συνειδητοποίησε ότι απλώς ‘κόλλησε’ με τον Τζέικομπ… υπήρχε χημεία» κατέληξε η πηγή.



Η προσωπική ζωή της Κένταλ Τζένερ και του Τζέικομπ Ελόρντι

Η τελευταία γνωστή σχέση της Κένταλ Τζένερ ήταν με τον Bad Bunny, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ζευγάρι με τον παίκτη του NBA Ντέβιν Μπούκερ και πιο παλιά με τον Harry Styles.



Όσο για τον Ελόρντι, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι, συνδέθηκε τελευταία με την influencer Ολίβια Τζέιντ Τζιανούλι και πιο παλιά υπήρξε ζευγάρι με την Κάια Γκέρμπερ.