Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Ερωτευμένοι στο μουσικό φεστιβάλ Coachella -Οι φωτογραφίες στα social media - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερα χαλαρό και γεμάτο όμορφες στιγμές Σαββατοκύριακο, πέρασε η Κέιτι Πέρι στο διάσημο φεστιβάλ Coachella, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της,Τζάστιν Τριντό.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από το φεστιβάλ, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τη μουσική, να χορεύει και να περνά χρόνο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά. Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι εμφανίζεται ιδιαίτερα διαχυτικό, με χαρακτηριστικές εικόνες να τους δείχνουν να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς κινούνται στον χώρο του φεστιβάλ.

Σε άλλα βίντεο που δημοσίευσε η Πέρι, οι δυο τους φαίνονται να διασκεδάζουν υπό τους ήχους του Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος ήταν ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα του φετινού Coachella, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές με μπύρες και πιο χαλαρή διάθεση.

Κέιτι Πέρι: Ο χορός μέχρι αργά και τα... noodles

Η βραδιά συνεχίστηκε σε νυχτερινό κέντρο, με την διάσημη τραγουδίστρια να χορεύει μέχρι αργά, ενώ αργότερα το ζευγάρι κατέληξε να απολαμβάνει… noodles τις πρώτες πρωινές ώρες, ολοκληρώνοντας έτσι μια έντονη, αλλά ανεπιτήδευτη έξοδο.

Η Πέρι είχε στο παρελθόν μακροχρόνια σχέση και αρραβώνα με τον Oρλάντο Μπλουμ, με τους δύο να έχουν πλέον τραβήξει χωριστούς δρόμους. Από τότε, όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα, έχει προχωρήσει σε νέα σχέση, με τον Τζάστιν Τριντό να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσωπικής της ζωής.

Παράλληλα, θετικά σχόλια για τη σχέση του πατέρα του έκανε και ο 18χρονος γιος του Tριντό, ο οποίος ανέφερε ότι η Kέιτι τον βοηθά και του δίνει συμβουλές για τη μουσική του πορεία, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ευγενική και προσγειωμένη».