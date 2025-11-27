Δικαστική νίκη της Κέιτι Πέρι για την έπαυλή της: Ο πρώην ιδιοκτήτης πρέπει να της δώσει 1,8 εκατ. δολάρια - iefimerida.gr

Τέλος στην πενταετή δικαστική διαμάχη της Κέιτι Πέρι με έναν ετοιμοθάνατο βετεράνο, έβαλε δικαστής του Λος Άντζελες επιδικάζοντας στην τραγουδίστρια αποζημίωση 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την έπαυλη που αγόρασε από αυτόν.



Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο επιχειρηματίας βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση από το 2020 για την έπαυλη των 8 υπνοδωματίων στο Μοντεσίτο. Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την πώληση του ακινήτου στην Κέιτι Πέρι, ο Καρλ Γουέστκοτ προσπάθησε να την πάρει πίσω, υποστηρίζοντας πως ήταν ανίκανος να υπογράψει τα έγγραφα λόγω της διάγνωσής του με τη νόσο Χάντιγκτον.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ετοιμοθάνατος βετεράνος Καρλ Γουέστκοτ

Ωστόσο, ο δικαστής που χειριζόταν την υπόθεση στο Λος Άντζελες, κατέληξε τον Μάιο του 2024 ότι ο Γουέστκοτ είχε σώας τας φρένας και «δεν παρουσίασε καμία πειστική απόδειξη ότι δεν είχε την ικανότητα να συνάψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου». Και σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, η διάσημη τραγουδίστρια δικαιούται πλέον το ποσό των 1.842.142 δολαρίων, όπως αναφέρει το περιοδικό People.



Το ποσό αυτό προέκυψε αφαιρώντας την αξία του διατηρηθέντος κεφαλαίου και τους χαμένους τόκους του Γουέστκοτ από την αξία ενοικίασης που είχε το ακίνητο κατά την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας.



Γιατί δεν θα πάρει φράγκο η Κέιτι Πέρι τελικά

Βέβαια, η Κέιτι Πέρι δεν θα πάρει στα χέρια της αυτό το ποσό καθώς δεν είχε καταβάλει όλο το τίμημα της αγοράς της έπαυλης. Από τα 15 εκατομμύρια που είχαν συμφωνήσει, ο επιχειρηματικός διευθυντής της, Μπέρνι Γκούντβι είχε πληρώσει τα 9 εκατομμύρια. Επομένως, τώρα, από τα εναπομείναντα 6 εκατομμύρια, θα καταβάλει τελικά τα 4,2 εκατομμύρια δολάρια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εσωτερικό της πολυτελούς έπαυλης

Αν και η απόφαση αποτελεί νίκη για την Κέιτι Πέρι, δεν έλαβε όσα ζητούσε στα νομικά έγγραφα που είχε καταθέσει. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ζητούσε από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Γουέστκοτ να της καταβάλει 4,7 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να καλυφθούν οι ζημιές που, όπως υποστήριζε, της προκάλεσε η παρατεταμένη δικαστική διαμάχη για την πώληση του ακινήτου.



Οι ζημιές αυτές αφορούσαν το ποσό που έχασε η τραγουδίστρια από την τυχόν ενοικίαση της έπαυλης όλο αυτό το διάστημα που διήρκησε η δικαστική τους διαμάχη καθώς ένα ποσό για απαραίτητες επισκευές.