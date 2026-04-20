Η Κέιτι Πέρι δεν είχε ψιλά και... έβαλε την πιστωτική της κάρτα στη Φοντάνα ντι Τρέβι [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη Ρώμη βρίσκεται η Κέιτι Πέρι και θέλησε να επισκεφθεί το εμβληματικό σιντριβάνι Trevi, αλλά δεν είχε κέρματα μαζί της. Τι έκανε; Έβαλε την πιστωτική της κάρτα!



Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία επισκέφθηκε την ιταλική πρωτεύουσα για μια ιδιωτική συναυλία στο La Nuvola, θέλησε να δει μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης, όπως την βασιλική του Αγίου Πέτρου αλλά και τη διάσημη Fontana di Trevi.



Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτι Πέρι μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι της αυτό με τη λεζάντα: «Just Rome'ing around».



Η Κέιτι Πέρι μπροστά στη βασιλική του Αγίου Πέτρου

Ελλείψει κερμάτων, η Κέιτι Πέρι έβαλε την πιστωτική της στο σιντριβάνι

Σε ένα από τα βίντεο, όμως, εικονίζεται να βάζει την πιστωτική της κάρτα στο σιντριβάνι. Το κλιπ ξεκινά με την Κέιτι Πέρι να στέκεται μπροστά από το σιντριβάνι, φορώντας ένα γκρι φούτερ και τραγουδώντας «someone give me a penny» («κάποιος δώστε μου ένα κέρμα»).

«Παιδιά, σας είπα στο "Save as Draft" ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά», συνέχισε, αναφερόμενη στο τραγούδι της από το άλμπουμ Witness, το οποίο περιλαμβάνει τον στίχο: «I don't f**k with change, but lately, I've been flipping coins a lot» («δεν τα πάω με τα ψιλά, αλλά τελευταία ρίχνω πολλά νομίσματα»).

Η τραγουδίστρια — η οποία ερευνάται από την αστυνομία της Αυστραλίας έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που έκανε η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ και τις οποίες η Κέιτι Πέρι έχει κατηγορηματικά αρνηθεί — πρόσθεσε ότι ένιωσε την ανάγκη να ρίξει κάτι στο σιντριβάνι Trevi «για καλή τύχη». Στη συνέχεια έβαλε για λίγο την πιστωτική της κάρτα στο νερό, αλλά την τράβηξε πριν την χάσει.