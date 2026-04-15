Κέιτι Πέρι: Αστυνομική έρευνα μετά τις καταγγελίες της Ρούμπι Ρόουζ για σεξουαλική επίθεση - iefimerida.gr

Η Αστυνομία διερευνά ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η Κέιτι Πέρι επιτέθηκε σεξουαλικά στην Αυστραλή ηθοποιό Ρούμπι Ρόουζ σε κέντρο διασκέδασης στη Μελβούρνη, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

«Ντετέκτιβ της ομάδας διερεύνησης σεξουαλικών αδικημάτων και κακοποίησης παιδιών (SOCIT) της Μελβούρνης ερευνούν (φερόμενη) παλαιότερη σεξουαλική επίθεση που σημειώθηκε το 2010», ανέφερε η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της επισημαίνοντας ότι επειδή η έρευνα είναι σε εξέλιξη δεν μπορούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταγγελία για την Κέιτι Πέρι -Τι απαντά η πλευρά της τραγουδίστριας

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ρούμπι Ρόουζ ισχυρίστηκε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από την τραγουδίστρια στο νυχτερινό κέντρο Spice Market στη Μελβούρνη. Η ανάρτηση έγινε στο πλαίσιο σχολιασμού άλλης δημοσίευσης που αφορούσε αντίδραση της Πέρι σε εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο φεστιβάλ Coachella.

Από την πλευρά της, η Κέιτι Πέρι διέψευσε τις κατηγορίες μέσω εκπροσώπου της, ο οποίος ανέφερε: «Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Ρούμπι Ρόουζ για την Κέιτι Πέρι δεν είναι μόνο κατηγορηματικά ψευδείς, αλλά και επικίνδυνα απερίσκεπτα ψέματα. Η κ. Ρόουζ έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό διατύπωσης σοβαρών δημόσιων ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον διαφόρων ατόμων, ισχυρισμοί που έχουν επανειλημμένα αρνηθεί όσοι κατονομάζονται».

Η Ρόουζ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σε νέα ανάρτηση στο Threads, γράφοντας σε απάντηση σε θαυμαστή: «Δεν με φίλησε. Με είδε να “ξεκουράζομαι” στην αγκαλιά της καλύτερής μου φίλης για να την αποφύγω και έσκυψε, τράβηξε το εσώρουχό της στο πλάι και ακούμπησε τα γεννητικά της όργανα στο πρόσωπό μου μέχρι που άνοιξα απότομα τα μάτια και έκανα εμετό πάνω της».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αναρτήσεις της, η Ρόουζ βρισκόταν πρόσφατα στη Μελβούρνη. Σε νεότερη ανάρτησή της την Τρίτη υποστήριξε ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις αναφορές και ότι δεν μπορεί πλέον να σχολιάζει δημόσια την υπόθεση, κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας.

Παλαιότερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δύο γυναίκες είχαν βρεθεί μαζί στη Μελβούρνη τον Αύγουστο του 2010 και είχαν επισκεφθεί το προαναφερθέν νυχτερινό κέντρο.

Πηγή: Guardian, Variety