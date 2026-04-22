Η Κέιτι Χολμς ξανά ζευγάρι με τον Τζόσουα Τζάκσον; Τρελάθηκαν οι θαυμαστές, τι πυροδότησε τις φήμες - iefimerida.gr

Την ελπίδα πως η Κέιτι Χολμς μπορεί να είναι ξανά ζευγάρι με έναν παλιό της έρωτα εκφράζουν οι θαυμαστές της.



Η 47χρονη ηθοποιός πυροδότησε νέες φήμες για τη σχέση της με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζόσουα Τζάκσον, κάνοντας like σε μια σειρά από ρομαντικά σχόλια στο Instagram.



Κέιτι Χολμς και Τζόσουα Τζάκσον σε πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση

Η ανάρτηση της Κέιτι Χολμς

Η ανάρτηση, που κοινοποιήθηκε στις 16 Απριλίου, περιλάμβανε μια φωτογραφία της Κέιτι Χολμς με τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από τον ηθοποιό, καθώς προωθούσαν τη νέα τους ταινίας «Happy Hour». Στη λεζάντα έγραψε: «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχουμε στο Tribeca Film Festival αυτόν τον Ιούνιο με την ταινία μας "Happy Hours". Τόσοι υπέροχοι άνθρωποι δούλεψαν σε αυτό το πρότζεκτ. Και το να δουλέψω ξανά με τον Τζος ήταν ένα όνειρο».

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η φωτογραφία ή η λεζάντα που τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών, αλλά όσα ακολούθησαν.

«Σας παρακαλούμε, παντρευτείτε στην πραγματική ζωή»

Ανάμεσα στον καταιγισμό σχολίων, αρκετοί αισιόδοξοι ακόλουθοι πρότειναν ότι το ζευγάρι θα έπρεπε να αναζωπυρώσει τη σχέση του, με έναν να γράφει «Πρέπει να είναι μαζί» και έναν άλλο να εύχεται η ανάρτηση να αποτελεί ένα «hard launch».



Ακολούθησαν και άλλα παρόμοια σχόλια, με έναν χρήστη να γράφει ενθουσιασμένος: «Αυτός είναι ένας γάμος που θα έπρεπε να έχει γίνει στην πραγματική ζωή», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Σας παρακαλούμε, παντρευτείτε στην πραγματική ζωή και γιατρέψτε τις millennial καρδιές μας».



Ακόμη και η Κίμπερλι βαν ντερ Μπικ, της οποίας ο σύζυγος πέθανε τον Φεβρουάριο μετά από μάχη με τον καρκίνο, σχολίασε, γράφοντας: «Το λατρεύω αυτό».



Η κίνηση της Κέιτι Χολμς που πυροδότησε τις φήμες

Αντί όμως η Κέιτι Χολμς να αγνοήσει αυτά τα σχόλια, πάτησε «like», προκαλώντας αναστάτωση στο Διαδίκτυο.



Για τους παλιούς θαυμαστές, η στιγμή είχε ιδιαίτερα νοσταλγική χροιά. Η Κέιτι Χολμς και ο Τζόσουα Τζάκσον ερωτεύτηκαν στα πρώτα χρόνια της σειράς «Dawson’s Creek», με τη σχέση τους να κρατά από το 1998 έως το 1999, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης εφηβικής σειράς. Αν και η σχέση τους έληξε, οι δυο τους παρέμειναν κοντά, συνεχίζοντας να συνεργάζονται μέχρι το τέλος της σειράς το 2003.

Οι πρόσφατες κοινές εμφανίσεις τους δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να ρίξουν κι άλλο «λάδι στη φωτιά». Λίγες μόλις ημέρες πριν από την ανάρτηση στο Instagram, το δίδυμο εμφανίστηκε μαζί σε gala προβολής στη Νέα Υόρκη, δείχνοντας χαλαροί, άνετοι και αναμφισβήτητα κοντά.

Τι πραγματεύεται η νέα τους ταινία

Τώρα, η επανένωσή τους στην οθόνη με την ταινία «Happy Hours» τους φέρνει ξανά κοντά με έναν νέο τρόπο. Με φόντο τη Νέα Υόρκη, η ταινία ακολουθεί δύο πρώην εραστές που επανασυνδέονται χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους χωρίς να έχει υπάρξει κλείσιμο - μια ιστορία που μοιάζει σχεδόν ποιητική, δεδομένης της κοινής τους πορείας.

Η Κέιτι Χολμς δεν πρωταγωνιστεί μόνο στο πρότζεκτ, αλλά έχει αναλάβει και τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας, όπως έχει περιγράψει ο Τζόσουα, μια βαθιά προσωπική και ουσιαστική ιστορία. Μιλώντας στην εκπομπή Today, δήλωσε: «Η Κέιτι έγραψε αυτή την όμορφη ιστορία για εμάς τους δύο… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου -είναι πλέον μια φίλη ζωής- και το να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να το κάνουμε αυτό ξανά… ήταν κάπως μαγικό».

Κέιτι Χολμς και Τζόσουα Τζάκσον στη σειρά «Dawson's Creek»

Και οι δύο σταρ είχαν πολυσυζητημένες σχέσεις μετά την εποχή του Dawson’s Creek. Ο Τζόσουα ήταν παντρεμένος με την Τζόντι Τέρνερ Σμιθ, με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη, πριν χωρίσουν το 2023. Η Κέιτι, από την άλλη, ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ από το 2006 έως το 2012, και το πρώην ζευγάρι έχει μια κόρη, τη Σούρι.