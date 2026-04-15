«Πώς γίνεται να δείχνει σαν να είναι 20 ετών;»: Η Κέιτι Χολμς χωρίς ίχνος ρυτίδας, απορούν όλοι τι έχει κάνει - iefimerida.gr

Χωρίς ίχνος ρυτίδας εμφανίστηκε πρόσφατα η ηθοποιός Κέιτι Χολμς πυροδοτώντας φήμες για πλαστικές επεμβάσεις.



Η 47χρονη ηθοποιός, η οποία επανενώθηκε με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά Dawson’s Creek,﻿ Τζόσουα Τζάκσον, έδειχνε πολύ νεότερη από την ηλικία της, με λείο πρόσωπο και απαλό μακιγιάζ σε nude τόνους.



Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σημειώσουν ότι η Κέιτι Χολμς -η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ - έδειχνε να μην έχει αλλάξει καθόλου από τότε που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά του 2006.



Κέιτι Χολμς και Τζόσουα Τζάκσον

«Πώς γίνεται να δείχνει σαν να είναι μόλις 20 ετών; Από ποια πηγή νεότητας πίνει;», έγραψε κάποιος στο Χ, με έναν άλλον να προσθέτει: «Είμαστε στο 2006; Η Κέιτι εξακολουθεί να δείχνει ίδια με την Τζόι Πότερ από το Dawson’s Creek. Έκανε λίφτινγκ;».



Τι λέει πλαστικός χειρουργός

Η Daily Mail επικοινώνησε με ειδικούς προκειμένου να δώσουν την άποψή τους για το τι μπορεί να έχει κάνει για να δείχνει τόσο νέα.

Συγκεκριμένα, ο δρ Καν, πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς, σχολίασε τι πιστεύει ότι έχει κάνει η σταρ από το Χόλιγουντ. «Δεν έχει καθόλου ρυτίδες στα μάγουλά της, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάνει μικροδερμοαπόξεση, η οποία εξαφανίζει τις λεπτές γραμμές. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία ανανέωσης της επιδερμίδας, που απολεπίζει απαλά το εξωτερικό στρώμα του δέρματος», δήλωσε.



Παράλληλα πρόσθεσε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί και κάποιο προϊόν: «Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί επιτρέπει στο δέρμα να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού, λειτουργώντας ως λιπαντικό. Είναι εξαιρετικό για ενυδάτωση και κάνει το δέρμα να δείχνει υγιές».



Όσα έχει δηλώσει η ίδια η Κέιτι Χολμς για τις αισθητικές επεμβάσεις

Πάντως, η ίδια η Κέιτι Χολμς, σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, έχει δηλώσει ότι δεν έχει κάνει χρήση fillers. «Θα το σκεφτώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνω ποτέ κάτι στα χείλη μου», είχε πει στο περιοδικό «InStyle».



Σε άλλη συνέντευξή είχε δηλώσει ότι προτιμά το φυσικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το 2021, είχε αναφέρει στο περιοδικό «People» ότι είναι ικανοποιημένη με την εμφάνισή της όπως είναι: «Αγκαλιάζω την ηλικία μου με ευγνωμοσύνη και δεν ανησυχώ όταν δεν φοράω μακιγιάζ».