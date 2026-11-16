Η Κέιτ Μίντλετον επιστρέφει στη διεθνή σκηνή: Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια, με τον Γουίλιαμ στην Ινδία

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ινδία, στο πρώτο ταξίδι της πριγκίπισσας της Ουαλίας μετά την περιπέτεια με την υγεία της, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της στη διεθνή σκηνή.



Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασαν στη Βομβάη για μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες και κατά τις οποίες θα «τιμήσουν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την ηγετική παρουσία των νέων και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας», όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον.



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Παρότι το ταξίδι βρισκόταν στο πρόγραμμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ εδώ και μήνες, η παρουσία της Κέιτ Μίντλετον ανακοινώθηκε μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Το βασιλικό ζεύγος έφτασε στην Ινδία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να γράφει λίγο αργότερα στα social media: «Η Κάθριν κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην Ινδία για τα φετινά Βραβεία Earthshot. Η Ινδία έχει συμβάλει με εξαιρετικό τρόπο στο Earthshot τα τελευταία έξι χρόνια και φιλοξενεί περισσότερους φιναλίστ και νικητές του θεσμού από οποιαδήποτε άλλη χώρα».



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Λίγο μετά την αποβίβασή τους από την εμπορική πτήση στη Βομβάη, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το επιβλητικό Ballard Estate, μια ιστορική επιχειρηματική και εμπορική συνοικία της πόλης, με κτίρια που χρονολογούνται από την αποικιακή περίοδο.

Με παραδοσιακό γιλέκο ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, πιο business look η Κέιτ

Εκεί συμμετείχαν σε έναν αγώνα κρίκετ δρόμου, θέλοντας να αναδείξουν, όπως ανέφερε το παλάτι, «τη δύναμη του αθλητισμού να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους μέσω της εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της προσωπικής ανάπτυξης».



Για το παιχνίδι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν ντυμένος σε αρμονία με τη χώρα που επισκέπτεται, φορώντας ένα γιλέκο, υφασμένο στον αργαλειό από τεχνίτες της Βεγγάλης.

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Την ίδια ώρα, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα σακάκι σε απόχρωση του φιστικί, λευκό παντελόνι και παπούτσια με λουράκι στη φτέρνα.



Γουίλιαμ και Κέιτ έπαιξαν κρίκετ στους δρόμους της Βομβάης

Παίρνοντας διαδοχικά θέση στο σημείο του γηπέδου από όπου εκτελούνται οι βολές, ο Γουίλιαμ έπαιξε αρχικά μπόουλινγκ με αντίπαλο τον πρωταθλητή του κρίκετ Σατσίν Τεντουλκάρ, προτού η Κέιτ βρεθεί αντιμέτωπη με τον σπουδαίο άσο του κρίκετ.

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Στη συνέχεια, όταν ο Γουίλιαμ ανέλαβε να ρίξει προς το μέρος της, η Κέιτ κατάφερε να πετύχει ένα καθαρό χτύπημα σε μία από τις βολές του συζύγου της. Η επιτυχία της, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγα χτυπήματα αργότερα αποκλείστηκε, όταν η μπάλα πιάστηκε στον αέρα από αντίπαλο παίκτη.

Η επίσκεψη, από τη Δευτέρα 16 έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται κυρίως στα περιβαλλοντικά βραβεία του Γουίλιαμ, τα Earthshot Prize. Η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να συνοδεύσει τον σύζυγό της σε πολλές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων και τη λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων, όπου το βασιλικό ζεύγος θα συναντήσει διασημότητες από όλο τον κόσμο στο πράσινο χαλί.

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Η πρώτη επίσημη περιοδεία στο εξωτερικό για την Κέιτ Μίντλετον μετά από 4 χρόνια

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη περιοδεία του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στο εξωτερικό μαζί, εδώ και τέσσερα χρόνια. Η προηγούμενη ήταν στο πλαίσιο επίσκεψής τους στη Βοστώνη των ΗΠΑ, η οποία είχε επίσης ως επίκεντρο τα Earthshot Prize. Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί μαζί την Ινδία πριν από δέκα χρόνια, όταν είχε ταξιδέψει και στο ορεινό βασίλειο του Μπουτάν.

Παράλληλα, η επίσκεψη αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επιστροφή της Κέιτ στη διεθνή δημόσια σκηνή, μετά τη διάγνωση καρκίνου τον Μάρτιο του 2024. Τον Μάιο, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο εξωτερικό χωρίς τον σύζυγό της, όταν επισκέφθηκε τη Ρέτζο Εμίλια, στη βόρεια Ιταλία, με στόχο να προωθήσει έναν από τους βασικούς σκοπούς που υποστηρίζει: τη στήριξη των παιδιών κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.