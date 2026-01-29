Η Κέιτ Μίντλετον με μια κίνηση, δημοσίως, έκανε σινιόν, και όλοι βλέπουν το βίντεο για να το αντιγράψουν - iefimerida.gr

Η Κέιτ Μίντλετον εντυπωσιάζει διαχρονικά με τα άψογα χτενίσματά της, ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαίνεται να υιοθετεί πιο απλές και πρακτικές επιλογές, ειδικά στις περιπτώσεις που πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και να πιάσει δουλειά.

Από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει πειραματιστεί με πληθώρα στιλ. Πιο χαρακτηριστικό, όμως, είναι αυτό που έχει υιοθετήσει τελευταία, ένα κλασικό blow dry που χαρίζει φυσική κίνηση στα μαλλιά και έναν ελαφρύ όγκο, τονίζοντας παράλληλα τις πυκνές άκρες τους.

Η Κέιτ Μίντλετον με πλεξούδες και κότσους

Πρόσφατα, φαν της Κέιτ Μίντλετον έχουν παρατηρήσει ότι συχνά εναλλάσσει αυτό το χτένισμα με χαμηλούς DIY κότσους και πλεξούδες.

Χθες, ειδικότερα, κατά την επίσκεψή της στο Wakefield Rugby Club στο Δυτικό Γιορκσάιρ, η 44χρονη μελλοντική βασίλισσα εμφανίστηκε με μια κομψή αλλά λιτή πλεξούδα, αποσπώντας θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι υπέροχα ευέλικτο και σικ χτένισμα για την πριγκίπισσα» έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άλλος σχολίασε ότι η πλεξούδα της Κέιτ ήταν «καταπληκτική», ενώ ένας τρίτος είπε ότι η εμφάνισή της ταίριαζε απόλυτα με την περίσταση, τονίζοντας ότι «φαινόταν εκπληκτική!».

Η Κέιτ Μίντλετον χαλαρή, με πλεξούδα στα μαλλιά της / Φωτογραφία: X

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα διαφορετικό και πιο απλό στιλ στα μαλλιά της. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε επίσκεψή της στο Marina Mill στο Κεντ, εθεάθη να πιάνει τα μαλλιά της σε έναν κομψό κότσο χωρίς καθρέφτη ή αξεσουάρ, ενώ παρακολουθούσε οδηγίες για το πώς γίνεται η μεταξοτυπία στα υφάσματα.

Η συγκεκριμένη τεχνική, γνωστή ως «τυλιχτός κότσος» ή «wrapped ponytail», επιτρέπει στα μαλλιά να μένουν στη θέση τους χωρίς να απαιτούνται λαστιχάκια.

Το βίντεο με το εντυπωσιακό hack της Κέιτ έκανε γρήγορα τον γύρο του Διαδικτύου, με τους θαυμαστές να μένουν άφωνοι με το πώς κατάφερε να φτιάξει τα μαλλιά της με τόση ευκολία.

Ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) σχολίασε: «Είναι εφικτό, αλλά ποτέ δεν βγαίνει τόσο τέλειο. Είναι μάγισσα». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έπιασε τα μαλλιά της μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου με απίστευτη άνεση. Ούτε μία τούφα δεν είναι εκτός θέσης. Είναι τα μαλλιά της και τα έχει τιθασέψει απόλυτα».

«Χρειαζόμαστε ένα tutorial για το πώς πιάνει κανείς τα μαλλιά χωρίς λαστιχάκι ή τσιμπιδάκι! Εντυπωσιακό» είπε ένας άλλος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Λατρεύω το πώς είναι πάντα πρόθυμη να δοκιμάσει τα πάντα (ακόμη κι αν δεν είναι glamorous) και δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον».