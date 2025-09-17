Επιχείρηση γοητεία: Η κομψότατη Κέιτ, το καπέλο της Μελάνια και οι ασορτί εμφανίσεις με τους συζύγους [εικόνες] - iefimerida.gr

Το προεδρικό ζεύγος Τραμπ βρίσκεται από χθες στη Βρετανία και σήμερα έγινε δεκτό στο Κάστρο του Γουίνδσορ από τη βασιλική οικογένεια της χώρας.

Πρόκειται για μια ιστορική διήμερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία, καθώς είναι η δεύτερη επίσκεψή του ως ηγέτης των ΗΠΑ.

Η «επιχείρηση γοητεία» του Καρόλου προς τον Τραμπ ξεκίνησε με μια θερμή υποδοχή, μεταφορά με τη χρυσή, βασιλική άμαξα και επιθεώρηση του Τάγματος της Τιμής.

Φυσικά, για ακόμη μια φορά, οι κυρίες ήταν αυτές που έκλεψαν την παράσταση με τις κομψές ενδυματολογικές τους εμφανίσεις.

Η πάντα κομψή Κέιτ και το καπέλο... δορυφορικό πιάτο της Μελάνια

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε κομψή, όπως πάντα, επιλέγοντας ένα υπέροχο coat dress Emilia Wickstead σε βουργουνδί απόχρωση, το οποίο συνδύασε άψογα με ένα ασορτί headpiece Jane Taylor London με βέλο και δερμάτινο τσαντάκι Chanel με λαβή.

Ολοκλήρωσε το σικάτο λουκ της με καφέ σουέντ γόβες Gianvito Rossi, ενώ από κοσμήματα επέλεξε κρεμαστά σκουλαρίκια και την «Prince of Wales» καρφίτσα με μοτίβο ένα φτερό. Τέλος, είχε τα ανοιχτόχρωμα και... πολυσυζητημένα μαλλιά της κάτω σε ανάλαφρους κυματισμούς, ενώ το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό.

Από την άλλη, η Μελάνια Τραμπ έκανε μια πιο bold εμφάνιση με κομψό σκούρο γκρι ταγέρ Christian Dior Haute Couture, γκρι γόβες και ένα εντυπωσιακά μεγάλο καπέλο με φαρδύ γείσο σε μελιτζανί απόχρωση. Φυσικά, το καπέλο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ τράβηξε όλα τα βλέμματα και τα φλας, καθώς έμοιαζε πολύ με το καπέλο που φορούσε στην ορκωμοσία του συζύγου της.

Η βασίλισσα Καμίλα έκανε μια safe επιλογή, φορώντας ένα μπλε φόρεμα-παλτό της αγαπημένης της Fiona Claire και ασορτί καπέλο Philip Treacy, ενώ κρατούσε μια εκρού τσάντα Bottega Veneta. Ολοκλήρωσε το λουκ της με λευκά γάντια, μπεζ γόβες και Van Cleef κοσμήματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις γυναίκες επέλεξαν να συντονιστούν ενδυματολογικά με τους συζύγους τους και συγκεκριμένα με τις... γραβάτες τους. Συγκεκριμένα, ο Γουίλιαμ φορούσε μπορντό γραβάτα, ο Τραμπ μελιτζανί, ενώ ο Κάρολος γαλάζια.

Το κοινό πρόγραμμα Μελάνια-Κέιτ

Αύριο, η Μελάνια και η Κέιτ θα επισκεφθούν μαζί τους Κήπους του Frogmore, στο πλαίσιο της δεύτερης κρατικής επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στη Βρετανία, σηματοδοτώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση χωρίς τους συζύγους τους.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα συναντηθούν με τον επικεφαλής των Προσκόπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Dwayne Fields, καθώς και με μέλη του προγράμματος Squirrels των Προσκόπων. Η Κέιτ, πρώην πρόσκοπος η ίδια, είναι συν-πρόεδρος της Scout Association από το 2020.

Το ζεύγος Τραμπ διανυκτέρευσε την Τρίτη στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στο Λονδίνο, προτού ταξιδέψουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Γουίνδσορ για την τελετουργική υποδοχή και ένα πολυτελές κρατικό δείπνο απόψε.

Στο πρόγραμμα της Μελάνια γι' αυτή τη σύντομη επίσκεψη περιλαμβάνεται επίσης μια έξοδος με την Καμίλα. Οι δύο τους θα επισκεφθούν το Queen Mary’s Dollhouse και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Το ταξίδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ είχε φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος Τραμπ σε κρατική επίσκεψη κατά την πρώτη θητεία. Ο Τραμπ είναι τώρα ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη ιστορία που έχει προσκληθεί για δύο κρατικές επισκέψεις από Βρετανούς μονάρχες.

Φωτογραφίες: Associated Press