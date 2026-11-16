Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στην Ινδία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του βασιλικού ζεύγους στη Βομβάη, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ συναντήθηκαν με πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να τους υποδεχθεί. Οι δυο τους συνομίλησαν με τους παρευρισκομένους, αντάλλαξαν χειραψίες και έπαιξαν κρίκετ στη μέση του δρόμου.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το περιοδικό «Hello!», καταγράφηκε και η στιγμή κατά την οποία ο θρυλικός Ινδός αθλητής του κρίκετ Σαχίν Τεντούλκαρ υπέγραφε αυτόγραφα στους θαυμαστές του. Την ίδια ώρα, ένας από τους παρευρισκομένους ζήτησε από την πριγκίπισσα της Ουαλίας να του υπογράψει κάτι, με την ίδια να αρνείται ευγενικά.

«Συγγνώμη, δεν μπορώ να υπογράψω», απάντησε η πριγκίπισσα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξηγώντας με διακριτικό τρόπο ότι δεν της επιτρέπεται να δίνει αυτόγραφα. Στη συνέχεια, συνέχισε κανονικά την επικοινωνία της με τον κόσμο.

Το αυστηρό πρωτόκολλο του Παλατιού

Η άρνηση της Κέιτ δεν ήταν μια προσωπική επιλογή της συγκεκριμένης στιγμής, αλλά συνδέεται με έναν καθιερωμένο κανόνα του βρετανικού βασιλικού πρωτοκόλλου. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφεύγουν να υπογράφουν αυτόγραφα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πλαστογράφησης της υπογραφής τους.

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Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν με άλλους τρόπους στην αγάπη και τον ενθουσιασμό των πολιτών. Οι γαλαζοαίματοι συχνά ανταλλάσσουν χειραψίες, φωτογραφίζονται με τους θαυμαστές τους και συνομιλούν μαζί τους.

Ωστόσο, οι επίσημες υπογραφές τους επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως στα βιβλία επισκεπτών κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων, αλλά και σε προσωπικά μηνύματα ή επιστολές που συντάσσουν για ειδικούς λόγους.

Μάλιστα, η Κέιτ Μίντλετον είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση και το 2022, κατά την επίσκεψή της στην έκθεση λουλουδιών Τσέλσι. Τότε, είχε αρνηθεί να υπογράψει ζωγραφιές που είχε δημιουργήσει μαζί με παιδιά σχολικής ηλικίας.

«Με λένε Κάθριν. Δεν μου επιτρέπεται να υπογράφω. Είναι απλώς ένας από αυτούς τους κανόνες», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ξεχωριστή βασιλική περιοδεία στην Ινδία και η επιστροφή της Κέιτ στα διεθνή ταξίδια

Η επίσκεψη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στην Ινδία πραγματοποιείται με αφορμή την έκτη διοργάνωση των βραβείων Έρθσοτ, της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας που δημιούργησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πριν από περίπου μία δεκαετία, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

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Η συμμετοχή της Κέιτ Μίντλετον στην αποστολή έγινε γνωστή μόλις λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους, καθώς αρχικά στο πρόγραμμα του Ουίλιαμ δεν είχε ανακοινωθεί η παρουσία της συζύγου του.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Η συγκεκριμένη περιοδεία έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς αποτελεί την πρώτη κοινή επίσκεψή τους στην Ινδία μετά το ταξίδι του 2016, αλλά και την πρώτη κοινή διεθνή βασιλική περιοδεία τους εδώ και τέσσερα χρόνια. Η προηγούμενη ήταν το 2022, όταν είχαν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελετή απονομής των βραβείων Έρθσοτ στη Βοστώνη.

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Παράλληλα, πρόκειται για το πρώτο κοινό ταξίδι τους στο εξωτερικό μετά την ανακοίνωση της Κέιτ, το 2024, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Εκείνη τη χρονιά, η πριγκίπισσα είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, προκειμένου να επικεντρωθεί στη θεραπεία και την ανάρρωσή της.