Κέιτ και Μελάνια «παίζουν» ξανά με τη διπλωματία της μόδας: Τι μηνύματα έστειλαν με τις στιλιστικές επιλογές τους - iefimerida.gr

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία μπορεί να είναι ιστορική, ωστόσο το ενδιαφέρον στράφηκε για άλλη μια φορά στις εμφανίσεις της Μελάνια και της Κέιτ Μίντλετον, με τη διπλωματία της μόδας να έχει πάντα τη δική της αξία.



Από το καπέλο της Πρώτης Κυρίας και το εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα που έβαλε στο επίσημο δείπνο μέχρι το χρυσό φόρεμα και την ιστορική τιάρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όλα έπαιξαν τον δικό τους ρόλο.



Το εκτυφλωτικό κίτρινο φόρεμα της Μελάνια



Στο επίσημο κρατικό δείπνο το βράδυ της Τετάρτης, η Μελάνια Τραμπ έκανε μια τολμηρή επιλογή. Κίτρινο. Και μια baby pink ζώνη.



Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια, στο επίσημο κρατικό δείπνο στο κάστρο Γουίνδσορ

Το μακρύ στράπλες φόρεμα με μακριά μανίκια της Carolina Herrera ήταν κάτι παραπάνω από μια δήλωση μόδας. Χωρίς καπέλο αυτή τη φορά, αλλά με λαμπερά, κρεμαστά σκουλαρίκια.



Σύμφωνα με τη Μάριαν Κουέιν, στιλίστρια διασημοτήτων και συνεργάτιδα της Vogue, το φόρεμα της Μελάνια ήταν «ένα μη αναμενόμενο χρώμα για να δει κανείς σε ένα τόσο υψηλού κύρους επίσημο δείπνο». «Αν και ίσως ευθυγραμμίζεται με το πρωτόκολλο σχετικά με την ενδυμασία σε ένα κρατικό δείπνο, το στράπλες φόρεμα είναι λίγο τολμηρό» πρόσθεσε, μιλώντας στο BBC.



Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Μελάνια Τραμπ επιλέγει να φορέσει ένα στράπλες φόρεμα για βραδινή εμφάνιση. Είχε κάνει το ίδιο στον πρώτο της χορό μετά την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ τον Ιανουάριο.



Όσο για τη βασίλισσα Καμίλα, παραβρέθηκε στο δείπνο φορώντας ένα royal blue, μεταξωτό φόρεμα από τη Fiona Clare, μια τιάρα με ζαφείρια και διαμάντια, καθώς και το οικογενειακό παράσημο του βασιλιά.



Από την άλλη, το σμόκιν του βασιλιά Καρόλου ήταν πλήρως εναρμονισμένο με τη λαμπρότητα που θα περίμενε κανείς σε ένα κρατικό δείπνο. «Έδειχνε κάθε εκατοστό μονάρχης» σχολίασε η στιλίστρια.



Το διαχρονικό κοστούμι και το statement καπέλο της Μελάνια

Δεν αποτέλεσε ίσως έκπληξη για πολλούς το εντυπωσιακό καπέλο της Μελάνια Τραμπ κατά την άφιξή της στο κάστρο Γουίνδσορ. Είχε φορέσει ένα τεράστιο καπέλο και στην ορκωμοσία του συζύγου της τον Ιανουάριο.



Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια κατά την άφιξή τους στο κάστρο Γουίνδσορ

Παρομοίως και σε αυτή την περίπτωση, ακολούθησε μια παρόμοια δραματική προσέγγιση με ένα μοβ καπέλο με φαρδύ γείσο, που σχεδόν κάλυπτε τα μάτια της, το οποίο συνδύασε με ένα διαχρονικό, σκούρο γκρι ταγέρ Dior.



Η Μελάνια Τραμπ με ένα καπέλο με φαρδύ γείσο που έκρυβε το πρόσωπό της

«Το καπέλο της Μελάνια δεν είναι τυχαίο» είπε η Κουέι. «Το καπέλο με το φαρδύ γείσο που κρύβει το πρόσωπό της δείχνει μια στάση, σύμφωνα με την οποία θέλει όλα τα βλέμματα στραμμένα στον σύζυγό της και την ατζέντα του κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία». Μάλιστα, το καπέλο ταίριαζε ακριβώς με το χρώμα της γραβάτας του Ντόναλντ Τραμπ, «σε μια ένδειξη υποστήριξης προς την ατζέντα του συζύγου της».



Όσο για το ταγέρ Dior, είναι ένας από τους αγαπημένους οίκους της Μελάνια, και, σύμφωνα με την Κουέι, η απόφασή της να τον επιλέξει αποτελεί μια έμμεση αναφορά στην υποστήριξη της Αμερικής προς την Ευρώπη.



Το χρυσό φόρεμα της Κέιτ Μίντλετον

Στο κρατικό δείπνο το βράδυ της Τετάρτης η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής της Βρετανίδας σχεδιάστριας Philippa Lepley: ένα μακρύ, μεταξωτό κρεμ φόρεμα, συνδυασμένο με ένα χρυσό ένδυμα κεντημένο στο χέρι. Η 43χρονη πριγκίπισσα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με την αγαπημένη της τιάρα Lover’s Knot.



Γουίλιαμ και Κέιτ στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ

«Τα επίσημα κρατικά δείπνα είναι από τις σπάνιες περιστάσεις που τα μέλη της βασιλικής οικογένειας φορούν τιάρες» είπε η στιλίστρια. «Η Κέιτ επέλεξε να φορέσει την αγαπημένη τής πριγκίπισσας Νταϊάνα».



Όσο για το φόρεμα, η ειδικός σε θέματα βασιλικής οικογένειας Βικτόρια Μέρφι ανέφερε στο BBC: «Πρόκειται για ένα φόρεμα που πραγματικά κλέβει την παράσταση και ταιριάζει με το θέμα αυτής της κρατικής επίσκεψης, που είναι ''σπέσιαλ''».



Η Μελάνια «παίζει» με τη διπλωματία της μόδας

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του πάτησαν στο βρετανικό έδαφος το βράδυ της Τρίτης, με τη Μελάνια να φορά το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της βρετανικής μόδας: ένα παλτό της Burberry.



Η Μελάνια κατά την άφιξή της στη Βρετανία επέλεξε να φορέσει παλτό Burberry

Σύμφωνα με τη Βανέσα Φρίντμαν, επικεφαλής κριτικός μόδας στους New York Times, η επιλογή αυτή μπορεί να αποτελεί παράδειγμα «ενδυματολογικής διπλωματίας», κάτι που έχουν κάνει πολλές πρώτες κυρίες στο παρελθόν.



Στα μπλε η βασίλισσα Καμίλα και ο βασιλιάς Κάρολος



Κατά την άφιξή τους στο κάστρο Γουίνδσορ, ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του επέλεξαν να φορέσουν μπλε ρούχα, με την Καμίλα να φορά ένα έντονο ζαφειρένιο φόρεμα και ταιριαστό παλτό της Βρετανίδας σχεδιάστριας Fiona Clare.



Το διπλωματικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον



Βρετανίδα σχεδιάστρια επέλεξε και η πριγκίπισσα της Ουαλίας και συγκεκριμένα ένα μπορντό παλτό της Emilia Wickstead με ταιριαστό καπέλο.



Όπως και η Μελάνια, έτσι και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να ταιριάξει την εμφάνισή της με αυτή του συζύγου της, ο οποίος φορούσε μπορντό γραβάτα.



«Όπως και με τη Μελάνια, αυτό δείχνει υποστήριξη και πως είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τον σύζυγό της και την ατζέντα της πατρίδας της» σχολίασε η Κουέι.