Η Κέιτ Χάντσον υποψήφια για BAFTA: Η επική στιγμή της αντίδρασής της [βίντεο] - iefimerida.gr

Μετά την εντυπωσιακή υποψηφιότητά της για Όσκαρ με την ταινία "Song Sang Blue", η Κέιτ Χάντσον προστίθεται στις φετινές υποψήφιες για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία BAFTA.

Η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες, και λίγες ώρες μετά, η διάσημη ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της μέσω Instagram.

Η Χάντσον, η οποία βρισκόταν σε εστιατόριο την ώρα της ανακοίνωσης, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα βίντεο που αποτυπώνει την αυθόρμητη αντίδρασή της μόλις ενημερώθηκε για την υποψηφιότητα. Στο βίντεο, η ηθοποιός ξεσπά σε ενθουσιασμό και πετάγεται από την καρέκλα της, κρατώντας το κινητό της, καθώς αντιλαμβάνεται την είδηση.

«BAFTA! Ευχαριστώ!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Νιώθω τεράστια τιμή για την υποψηφιότητα. Η Αγγλία ήταν πάντα ένα πραγματικό σπίτι για μένα και την οικογένειά μου, οπότε αυτή η υποψηφιότητα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς έναν τόπο που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τα λέμε σύντομα, Λονδίνο».

Με την υποψηφιότητα αυτή, η Χάντσον συνεχίζει να αποδεικνύει την αφοσίωσή της στον κινηματογράφο και να κερδίζει την αναγνώριση της βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα τιμά την Αγγλία, μια χώρα που έχει καταλάβει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της.