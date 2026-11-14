Σε τρελά κέφια Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου -Η αγκαλιά σε βραδινή έξοδο και τα τραγούδια [βίντεο]

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου διανύουν μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, απολαμβάνοντας ανοιχτά τον έρωτά τους σε κάθε τους κοινή εμφάνιση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το ζευγάρι πέρασε μια βραδιά σε εστιατόριο με φίλους, παραμένοντας διαρκώς αγκαλιασμένο. Η έντονη χημεία τους επιβεβαιώθηκε από τα τρυφερά στιγμιότυπα που δημοσιοποιήθηκαν, δείχνοντας πως δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους από το κοινό.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν η Ρία Ελληνίδου πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει ζωντανά την επιτυχία της «Εξηγήστε μου», η οποία ακούστηκε από τα ηχεία του καταστήματος, προσφέροντας μια αυθόρμητη στιγμή στους παρευρισκόμενους.

Ο δεσμός τους γίνεται όλο και πιο ισχυρός, με τους δύο να μοιράζονται πλέον σημαντικές στιγμές της καθημερινότητάς τους, γεγονός που αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από ανάρτηση όπου πόζαρε με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του, χρησιμοποιώντας τη λέξη «Οικογένεια», ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κλήθηκε να σχολιάσει τη βαρύτητα του όρου, τονίζοντας πως είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που δεν κρύβει πλέον τα συναισθήματά του, επέλεξε να περάσει μια χαλαρή βραδιά σε γνωστό εστιατόριο, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ζεστή, ενώ τα τρυφερά στιγμιότυπα από την έξοδό τους δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον των διαδικτυακών τους ακολούθων.

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Η Ρία Ελληνίδου τραγούδησε το «Εξηγήστε μου»

Σύμφωνα με τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δύο σύντροφοι παρέμειναν αγκαλιασμένοι σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, επιβεβαιώνοντας την έντονη χημεία που τους συνδέει.

Η βραδιά απέκτησε ακόμα πιο ξεχωριστό τόνο όταν από τα ηχεία του καταστήματος ακούστηκε η μουσική επιτυχία της Ρίας Ελληνίδου, «Εξηγήστε μου». Χωρίς δισταγμό, η δημοφιλής τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε ζωντανά το κομμάτι, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και μοναδική στιγμή στην παρέα της, αλλά και στους υπόλοιπους θαμώνες.

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Όλα δείχνουν πως ο δεσμός τους αποκτά ολοένα και πιο γερές βάσεις, με τους δύο τους να μοιράζονται πλέον ουσιαστικές πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη δημοσίευση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία πόζαρε χαμογελαστός μαζί με τη σύντροφό του και τον γιο του, Πάρη, γράφοντας στη λεζάντα τη λέξη «Οικογένεια».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και ερωτήματα, με τον ίδιο να καλείται από τους δημοσιογράφους να διευκρινίσει τη βαρύτητα που έχει για εκείνον ο συγκεκριμένος όρος.

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Απαντώντας με ειλικρίνεια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου υπογράμμισε: «Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο».

