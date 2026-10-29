 Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Απορρίφθηκε η έφεση της υπουργού για αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών - iefimerida.gr
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Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Απορρίφθηκε η έφεση της υπουργού για αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών

Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας
Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε ισχύ παραμένει το καθεστώς της συνεπιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα.

Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που άσκησε η υπουργός Τουρισμού, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Με την απόφαση αυτή, τα παιδιά θα συνεχίσουν να μοιράζονται τον ίδιο χρόνο με τους γονείς τους.

Να σημειωθεί πως η έφεση είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 καθώς η Ολγα Κεφαλογιάννη ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια και την διαγραφή της πρωτόδικης απόφασης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου.

Το Εφετείο, έκρινε ότι η διατήρηση της συμμετοχής και των δύο γονέων στη ζωή τους εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών τα οποία ως εκ τούτου θα μοιράζονται τον χρόνο τους με τους γονείς τους.

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