Κεφαλογιάννη-Μάτσας: Απορρίφθηκε η έφεση της υπουργού για αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών - iefimerida.gr

Σε ισχύ παραμένει το καθεστώς της συνεπιμέλειας των δύο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα.

Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση που άσκησε η υπουργός Τουρισμού, ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

Με την απόφαση αυτή, τα παιδιά θα συνεχίσουν να μοιράζονται τον ίδιο χρόνο με τους γονείς τους.

Να σημειωθεί πως η έφεση είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 καθώς η Ολγα Κεφαλογιάννη ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια και την διαγραφή της πρωτόδικης απόφασης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου.

Το Εφετείο, έκρινε ότι η διατήρηση της συμμετοχής και των δύο γονέων στη ζωή τους εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών τα οποία ως εκ τούτου θα μοιράζονται τον χρόνο τους με τους γονείς τους.