Κατηγορούν τη Μέγκαν Μαρκλ ότι κράτησε φόρεμα 1.300 λιρών μετά από φωτογράφιση -Πού το ξαναφόρεσε [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Μέγκαν Μαρκλ﻿ εμφανίστηκε στη σειρά της στο Netflix με ένα φόρεμα αξίας 1.300 λιρών, το οποίο είχε πάρει από φωτογράφιση για περιοδικό, πριν από τρία χρόνια.

Η δούκισσα του Σάσεξ φορούσε το φόρεμα της Galvan «Ushuaia» όταν φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Variety τον Οκτώβριο του 2022, με τίτλο «The Meghan Moment».

Ωστόσο, οι αετομάτηδες θεατές την εντόπισαν να φορά το ίδιο πράσινο φόρεμα με έναν ώμο στο τρέιλερ για το χριστουγεννιάτικο special επεισόδιο της lifestyle εκπομπής της «With Love, Meghan».

Σε ένα άλλο περιστατικό, η Μέγκαν εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα με ένα ασπρόμαυρο midi φόρεμα Chanel, ενώ βρισκόταν με τον πρίγκιπα Χάρι σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε επίσης φορέσει σε φωτογράφιση του 2022 για το περιοδικό The Cut.

Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι η δούκισσα έπαιρνε φορέματα από φωτογραφίσεις εξωφύλλων χωρίς άδεια, κάτι που η ομάδα της αρνείται κατηγορηματικά.

Τι απαντά εκπρόσωπος της Μέγκαν Μαρκλ για το επίμαχο φόρεμα

Εκπρόσωπος της Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε στην Daily Mail: «Η υπόνοια ότι οποιοδήποτε αντικείμενο πάρθηκε χωρίς την πλήρη γνώση και συμφωνία των στιλιστών ή των ομάδων τους δεν είναι μόνο εντελώς ψευδής, αλλά και άκρως συκοφαντική. Οποιοδήποτε αντικείμενο κρατήθηκε, έγινε με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις συμβατικές συμφωνίες».

Η Μέγκαν Μαρκλ με το πράσινο φόρεμα στο γιορτινό επεισόδιο της σειράς της / Φωτογραφία: Netflix

Άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι είναι συνηθισμένο οι celebrities να διατηρούν αντικείμενα από φωτογραφίσεις, μεταξύ άλλων για να αποτραπεί ενδεχόμενη μεταπώληση ή μη εξουσιοδοτημένη δημοπρασία.

Επισήμαναν, επίσης, ότι ρούχα που έχουν φορέσει μέλη της βασιλικής οικογένειας και άλλες δημόσιες προσωπικότητες έχουν στοχοποιηθεί στο παρελθόν για μεταπώληση.

Η Μέγκαν Μαρκλ με το πράσινο φόρεμα σε φωτογράφιση περιοδικού / Φωτογραφία: Variety

«Δεν είναι ασυνήθιστο, αν κάποιο πρόσωπο λατρέψει κάτι από μια φωτογράφιση, να ζητήσει να το κρατήσει ή να το αγοράσει. Κανονικά, θα προσφερόταν μια έκπτωση αν πρόκειται για κομμάτι που ο σχεδιαστής δεν μπορεί να αποχωριστεί ή για δείγμα που πρέπει να επιστραφεί», είπε πηγή από τον χώρο της μόδας στην Page Six.

Η Μέγκαν δεν είχε το δικαίωμα να αποδέχεται ρούχα δωρεάν όταν ήταν εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας, κάτι που αποτελεί συνηθισμένη πρακτική για τα εν ενεργεία μέλη.

Το πρωτόκολλο, ωστόσο, επιτρέπει να λαμβάνουν ρούχα ως δανεικά, τα οποία μετά επιστρέφονται.

Η δούκισσα του Σάσεξ πλήρωσε για τα ρούχα της τους μήνες πριν από τον γάμο της με τον Χάρι στο Κάστρο του Γουίνδσορ τον Μάιο του 2018, και στη συνέχεια της δόθηκε προϋπολογισμός για την επίσημη γκαρνταρόμπα της από τον πεθερό της, Κάρολο, κάτι που επίσης αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.

Μέγκαν και Χάρι σε ραντεβού στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Δημοσιογράφος του Vanity Fair ισχυρίστηκε πέρυσι ότι η Μέγκαν πήρε «πολλά πράγματα» όταν παραιτήθηκε από ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας, έχοντας «φορέσει τα κομμάτια σε μια πολύ προβεβλημένη φωτογράφιση».

«Το σοκαριστικό σε αυτού του είδους τους ισχυρισμούς είναι ότι κάποια που ζει σε μια έπαυλη αξίας 15 εκατ. δολαρίων στο Μοντεσίτο, και που μόλις υπέγραψε συμφωνίες ύψους 100 εκατ. δολαρίων, θα νοιαζόταν αρκετά ώστε να πάρει σπίτι λίγα κοσμήματα και ρούχα από μια φωτογράφιση, ενώ μπορεί ξεκάθαρα να τα αγοράσει», είχε πει.