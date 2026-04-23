Κατηγορίες «φωτιά» κατά της εταιρείας του MrBeast από πρώην εργαζόμενη -«Τοξικό περιβάλλον και σεξουαλική παρενόχληση» - iefimerida.gr

Σοβαρές καταγγελίες κατά της εταιρείας που ίδρυσε ο YouTuber, MrBeast.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας κατά της Beast Industries.

Πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, διάκρισης λόγω φύλου και αντιποίνων μετά την υποβολή επίσημης καταγγελίας.

Οι καταγγελίες της πρώην εργαζόμενης

Η Λορέιν Μαυρομάτης αναφέρει στην αγωγή της ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στην εταιρεία υπέστη επαναλαμβανόμενη σεξουαλική παρενόχληση από τον τότε CEO, Τζέιμς Γουόρεν, ενώ αντιμετώπιζε συστηματική υποτίμηση σε σχέση με άνδρες συναδέλφους της. Όπως ισχυρίζεται, μετά την επίσημη καταγγελία της υποβιβάστηκε και στη συνέχεια απολύθηκε, γεγονός που αποδίδει σε αντίποινα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αγωγή περιγράφονται επίσης πρακτικές που, σύμφωνα με την ίδια, συνιστούσαν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, με ανάρμοστες συμπεριφορές, υποτιμητικά σχόλια και άνιση μεταχείριση των γυναικών εργαζομένων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε συναντήσεις εκτός γραφείου σε ακατάλληλες συνθήκες, καθώς και σε περιστατικά όπου άνδρες συνάδελφοί της απευθύνθηκαν με προσβλητικό τρόπο χωρίς συνέπειες.

Η πρώην εργαζόμενη υποστηρίζει ακόμη ότι στην εταιρεία υπήρχε άτυπο εγχειρίδιο εργασιακής κουλτούρας, το οποίο φέρεται να περιείχε διατυπώσεις που ενθάρρυναν ανώριμη ή προσβλητική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την αγωγή, το περιβάλλον αυτό συνέβαλε στη δημιουργία συνθηκών ανοχής απέναντι σε περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η απάντηση της Beast Industries

Η Beast Industries απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς και κατασκευασμένους ισχυρισμούς που έχουν στόχο τη δημοσιότητα και οικονομική αποζημίωση. Εκπρόσωπος της εταιρείας υποστηρίζει ότι υπάρχουν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, όπως εταιρικά μηνύματα, έγγραφα και μαρτυρίες εργαζομένων, τα οποία – όπως αναφέρει – αντικρούουν τους ισχυρισμούς της ενάγουσας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η αποχώρηση της Μαυρομάτης δεν σχετίζεται με αντίποινα, αλλά με αναδιοργάνωση της δομής και κατάργηση θέσης στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών. Όπως αναφέρεται, η θέση της κρίθηκε περιττή μετά από εσωτερική αναδιάρθρωση.

Προηγούμενες καταγγελίες και αλλαγές στην εταιρεία

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αναφορών για εργασιακά ζητήματα εντός της Beast Industries. Το 2024, μετά από εσωτερική έρευνα για περιστατικά παρενόχλησης, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων και αλλαγές στη διοικητική της δομή, ενώ είχε ανακοινώσει νέα πολιτική συμμόρφωσης και μηχανισμούς αναφοράς περιστατικών.

Η συγκεκριμένη αγωγή βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν εντελώς αντίθετες θέσεις. Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία και των δύο πλευρών το επόμενο διάστημα.