Η Κατιάνα Μπαλανίκα για τη σεξουαλική επίθεση: «Τον πλάκωσα στο ξύλο στη μέση του δρόμου» - iefimerida.gr

Ποιος είδε την Κατιάνα Μπαλανίκα και δεν τη φοβήθηκε, όταν έξαλλη άρχισε να χτυπάει κάποιον μες στον δρόμο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Στο γηροκομείο» και μεταξύ άλλων περιέγραψε μια σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο παρελθόν στον δρόμο και τι ακολούθησε, με την ίδια να χτυπάει πολύ άσχημα τον δράστη. Μάλιστα, όπως είπε η ηθοποιός, η αντίδρασή της ήταν τόσο έντονη, που κατέληξαν στη μέση του δρόμου, οπότε η κυκλοφορία σταμάτησε.

Ξεκινώντας την περιγραφή του περιστατικού με τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε, η Κατιάνα Μπαλανίκα είπε: «Τότε ήμουν στη σχολή θεάτρου και πήγαινα στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου. Προχωρούσα στο πεζοδρόμιο και έρχεται ένας από απέναντι και μου πιάνει το μ…ι. Και όπως κάνει να φύγει, κάνω εγώ το χέρι μου και πιάνω τον γιακά του και τον φέρνω μπροστά μου. Του λέω: “Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Τι έκανες; Πού έβαλες το χέρι σου;”. Και αρχίζω και τον πλακώνω στο ξύλο. Οι άντρες παθαίνουν το εξής, αν αρχίσει μια γυναίκα να τους ρίχνει, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν».

Κατιάνα Μπαλανίκα: «Τότε ήμουν πολύ επιθετική»

«Τον έδειρα πάρα πολύ. Φτάσαμε στη μέση του δρόμου και σταμάτησε η κυκλοφορία. Ήρθαν και με μάζεψαν για να τον αφήσω. Τότε ήμουν πολύ επιθετική γιατί και οι άντρες ήταν. Οι άντρες μάς προσέβαλαν στον δρόμο. Σε φώναζαν και δεν μίλαγες, σου μίλαγαν και δεν μίλαγες, πήγαιναν στο απέναντι πεζοδρόμιο και έλεγαν: “Μωρή πο@@α δεν θυμάσαι τότε που…”. Ήταν άγνωστοι αλλά έκαναν τέτοια οι άντρες. Πολύ άσχημα πράγματα τότε. Οπότε πάρε να έχεις, όταν μου δινόταν η ευκαιρία».

Δείτε το βίντεο στο 40.25΄΄