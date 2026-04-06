Η Κατιάνα Μπαλανίκα για την πολιτική ορθότητα: «Τώρα είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν» - iefimerida.gr

Τη σύγκριση παλιών και νέων σειρών που επηρεάζονται πλέον από την πολιτική ορθότητα, έκανε η Κατιάνα Μπαλανίκα, επισημαίνοντας τη δυσκολία για τους συγγραφείς.

Η ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, αναφερόμενη στις παλιές σειρές, οι οποίες σύμφωνα με την ίδια σημειώνουν στις επαναλήψεις υψηλά ποσοστά τηλεθέασης λόγω του χιούμορ και της ανθρωπιάς που τις χαρακτηρίζει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επεσήμανε η Κατιάνα Μπαλανίκα οι τωρινοί συγγραφείς είναι δύσκολο να γράψουν, και πως οι νέοι σεναριογράφοι ίσως να μπορέσουν μελλοντικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ορίζει η πολιτική ορθότητα.



Κατιάνα Μπαλανίκα: «Είναι κάτι που δένει τα χέρια και τη σκέψη»

«Όλες οι παλιές σειρές παίζονται συνέχεια, γιατί όλες έχουν μια άλλη ανθρωπιά, άλλο χιούμορ. Τώρα είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν. Η πολιτική ορθότητα είναι κάτι που δένει τα χέρια και τη σκέψη. Ίσως τα ακόμα πιο νέα παιδιά να μπορέσουν να γράψουν γιατί θα έχουν συνηθίσει τη γλώσσα αυτή που μας επιβάλλει η πολιτική ορθότητα», σχολίασε στην εκπομπή «Buongiorno».

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Κατιάνα Μπαλανίκα τόνισε πως τις έχουν γίνει προτάσεις για τηλεοπτικά σίριαλ, τις οποίες όμως έχει απορρίψει: «Δεν μου έχουν κάνει και πολλές τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά μου έχουν κάνει. Κάποιες από αυτές θα μπορούσα να τις κάνω, αλλά θα ήταν πολύ κουραστικό για μένα».

