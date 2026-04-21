Η Κάτια Ταραμπάνκο δηλώνει όμορφη κι ωραία: «Σίγουρα λείπει κάτι, αλλά δεν βιάζομαι να το γεμίσω» - iefimerida.gr

Την ελευθερία στην προσωπική της ζωή απολαμβάνει η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία αναφέρθηκε και στην παρουσία της σε αθλητική εκπομπή στην τηλεόραση.

Η νικήτρια του GNTM ξεκαθάρισε ότι δεν παρίστανε ποτέ την αθλητικογράφο, ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και ότι δεν αποτελεί μέρος αυτού σαν «γλάστρα».

Για το τι την εκφράζει περισσότερο, η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, απάντησε: «Είμαι πολυδιάστατος άνθρωπος, οπότε με εκφράζουν όλα από λίγο. Νομίζω είμαι σε όλα καλή. Έχουμε μια τάση γενικά να βάζουμε ταμπέλες και να εξηγούμε ποιος είναι τι…», δήλωσε στην κάμερα του «Breakfast@Star».

Κάτια Ταραμπάνκο: «Με γεμίζει πάρα πολύ γιατί έχει πολλή μελέτη»

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Grande League» είπε: «Φτάνει στο τέλος η σεζόν σιγά σιγά, γιατί τελειώνει και το πρωτάθλημα. Με γεμίζει πάρα πολύ γιατί έχει πολλή μελέτη. Πηγαίνω στα γήπεδα, βλέπω μπάλα… Καταλαβαίνω την αντίρρηση του κόσμου γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι αθλητική ρεπόρτερ. Δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι. Είμαι για τον δικό μου ρόλο και όχι της “γλάστρας”. Στα επόμενα χρόνια θα μπορούσα να θεωρηθώ, όχι δημοσιογράφος, αλλά καλή σε αυτό που κάνω».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, μοιράστηκε ότι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια νέα σχέση μετά τον χωρισμό της και ότι ούτε σκοπεύει να το κάνει άμεσα.

«Στα προσωπικά μου παραμένω όμορφη, ελεύθερη κι ωραία. Δεν έχω στόχο ή σκοπό να αλλάξει αυτό στο επόμενο διάστημα, εκτός απροόπτου, ποτέ μη λες ποτέ. Φλερτάρω, περνάω τέλεια, πηγαίνω στα παιχνίδια μου, πηγαίνω, κάνω τα αθλήματά μου. Δεν έχω πουθενά να απολογηθώ. Σίγουρα λείπει κάτι, πάντα λείπει κάτι, αλλά δεν βιάζομαι να το γεμίσω. Στο παρελθόν είχα κενά ανασφάλειας, κόμπλεξ και ανάγκη επιβεβαίωσης, που όλοι μας έχουμε ανάγκη, αλλά είναι καλό να τα βρίσκουμε μέσα μας», πρόσθεσε.

«Αναρωτήθηκα πολλές φορές γιατί και γιατί το επιτρέπεις»

Για τις δύσκολες συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, σχολίασε: «Βίωσα αρκετές τοξικές συμπεριφορές, ως επί το πλείστον πιο πολύ στα προσωπικά, όχι τόσο στα επαγγελματικά. Το γιατί, ναι, διερωτήθηκα πολλές φορές “γιατί” και “γιατί το επιτρέπεις”. Επιτρέπουμε στο άλλον να μας ρίχνει κάτω ή να μας λαβώνει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είχα φτάσει να έχω το κινητό μου μονίμως ανοιχτό για να είναι ο άλλος σίγουρος ότι δεν κάνω κάτι πίσω από την πλάτη του. Οπότε έλεγες ''γιατί, ρε φίλε''. Γιατί υπήρχαν δυο-τρεις… καλοί φίλοι που έλεγαν ''με αυτήν είσαι, ξέρεις, αυτή… όργια''. Να ακούω ιστορίες για αγρίους».

