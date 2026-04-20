Κάτια Δανδουλάκη: «Δανείστηκα από φτωχούς φίλους μου για να κάνω αυτά που ήθελα» - iefimerida.gr

Για την καλλιτεχνική πορεία της και πώς αντιμετώπισε τη ζημία που έχει υποστεί στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή πρωταγωνίστρια στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», την Κυριακή 19 Απριλίου, δανείστηκε χρήματα ακόμα και από φίλους της που δεν είχαν οικονομική άνεση προκειμένου να κάνει τις δουλειές που ήθελε στο θέατρο.

Κάτια Δανδουλάκη: «Έπρεπε να υποστώ τη ζημιά»

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά», είπε η Κάτια Δανδουλάκη.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ήθελε το κατάφερε και «όλα τα όνειρά της έγιναν πραγματικότητα. Κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία». Για να αποκαλύψει ότι «δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να κάνω τις δικές μου δουλειές».

Όσο για τα σχέδιά της για το μέλλον, η Κάτια Δανδουλάκη είπε: «Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το νταντέψω λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι, για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία».