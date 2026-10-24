Κάθριν Όξενμπεργκ: Η άγνωστη ζωή μιας πριγκίπισσας που έγινε ηθοποιός, προσπάθησε να σώσει την κόρη της από αίρεση - iefimerida.gr

Πριγκίπισσα, ηθοποιός και μητέρα που αγωνίστηκε για να βγάλει την κόρη της από μια αίρεση. Ποια είναι η Κάθριν Όξενμπεργκ;

Όσοι είχαν παρακολουθήσει την δημοφιλή σειρά «Δυναστεία» τη δεκαετία του ’80, πιθανότατα θα θυμούνται την Αμάντα Κάρινγκτον, την οποία υποδύθηκε η Κάθριν Όξενμπεργκ. Η πραγματική της ζωή όμως, θα μπορούσε να είναι αντάξια μιας τηλεοπτικής σαπουνόπερας.



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Η Κάθριν Όξενμπεργκ την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη «Δυναστεία»

Η βασιλική της καταγωγή



Η Κάθριν είναι κόρη της πριγκίπισσας Ελισάβετ της Γιουγκοσλαβίας και του πρώτου της συζύγου, Χάουαρντ Όξενμπεργκ. Είναι επίσης πρώτη ξαδέρφη του πρίγκιπα Έντουαρντ, δούκα του Κεντ, της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας και του πρίγκιπα Μάικλ του Κεντ.



Η πριγκίπισσα Ελισάβετ της Γιουγκοσλαβίας με την νεογέννητη κόρη της Κάθριν

Στην ευρύτερη οικογένειά της συγκαταλέγονται επίσης ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, με τους οποίους είναι δεύτερη ξαδέρφη.



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Η πορεία της στην υποκριτική



Η Κάθριν Όξενμπεργκ έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική το 1982, ενσαρκώνοντας την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τηλεταινία «The Royal Romance of Charles and Diana». Το 1984, στο απόγειο της δημοτικότητάς της, εντάχθηκε στη σειρά «Δυναστεία».



Η Κάθριν Όξενμπεργκ στη «Δυναστεία»

Υποδύθηκε την Αμάντα Κάρινγκτον για δύο χρόνια, προτού αποχωρήσει το 1986, όταν ο ρόλος ανατέθηκε σε άλλη ηθοποιό. Οι συνθήκες της αποχώρησής της, ωστόσο, δεν έγιναν ποτέ απολύτως σαφείς: Η ίδια επέμενε ότι επέλεξε να εγκαταλείψει τη σειρά, ενώ δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ενδέχεται να είχε απολυθεί.

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Μετά τη συμμετοχή της στη σειρά, η Κάθριν Όξενμπεργκ πρωταγωνίστησε στην τηλεταινία «Roman Holiday», ενώ από το 1993 έως το 1994 συμμετείχε και στη σειρά «Acapulco H.E.A.T.». Το 2006, συναντήθηκε ξανά με τους πρώην συμπρωταγωνιστές της από τη «Δυναστεία», προκειμένου να αναπολήσουν την πορεία της σειράς σε ειδικό αφιέρωμα.



Η προσωπική της ζωή



Η πριγκίπισσα και ηθοποιός απέκτησε την κόρη της, Ίντια Ρίβεν Όξενμπεργκ, τον Ιούνιο του 1991. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πατέρας της ήταν ο Γουίλιαμ Γουέιτζ Σάφερ, καταδικασμένος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σύμφωνα με το περιοδικό Hello.



Το 1998, η ηθοποιός παντρεύτηκε τον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς, ωστόσο ο γάμος τους ακυρώθηκε μόλις 9 ημέρες αργότερα.



Έναν χρόνο αργότερα, η Κάθριν Όξενμπεργκ γνώρισε τον ηθοποιό Κάσπερ Βαν Ντιέν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεταινίας «The Collectors», το 1999, και παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες και πρωταγωνίστησε στη δική του σειρά ριάλιτι, «I Married a Princess», το 2005. Το 2015 όμως, αποφάσισαν να πάρουν διαζύγιο.



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Η Κάθριν Όξενμπεργκ με τον σύζυγό της Κάσπερ Βαν Ντίεν

Όταν η κόρη της εντάχθηκε σε αίρεση

Το 2011, η Κάθριν σύστησε την 19χρονη κόρη της στην οργάνωση NXIVM, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα πρόγραμμα αυτοβελτίωσης, με έμφαση στις επιχειρηματικές δεξιότητες. Στην πραγματικότητα όμως, επρόκειτο για μια αίρεση που λειτουργούσε μια μυστική ομάδα με την ονομασία DOS, στο πλαίσιο της οποίας οι γυναίκες κρατούνταν σε καθεστώς «σκλαβιάς» και εξαναγκάζονταν να εξυπηρετούν ανώτατα στελέχη της οργάνωσης, καθώς και τον αρχηγό της, Κιθ Ράνιερ.



Η Κάθριν Όξενμπεργκ προσπάθησε να παρέμβει και να απομακρύνει την κόρη της από την οργάνωση όταν ανακάλυψε τη δράση της, ωστόσο, η πρώτη της προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα. Τελικά, η Ίντια εγκατέλειψε την οργάνωση το 2018, μετά τη σύλληψη του ιδρυτή της.



Η Κάθριν Όξενμπεργκ με την κόρη της Ίντια

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Η ηθοποιός αφηγήθηκε την ιστορία της στο βιβλίο της «Captive: A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult («Αιχμάλωτη: Ο αγώνας μιας μητέρας να σώσει την κόρη της από μια τρομακτική αίρεση»). Παράλληλα, ανέλαβε την παραγωγή και την αφήγηση του ντοκιμαντέρ Escaping the NXIVM Cult: A Mother's Fight to Save Her Daughter («Αποδράσεις από την αίρεση NXIVM: Η μάχη μιας μητέρας για να σώσει την κόρη της»).

Η Κάθριν Όξενμπεργκ κατά τη διάρκεια της δίκης του ιδρυτή της αίρεσης

Ο τρίτος γάμος της

Σε μια ακόμη δραματική εξέλιξη στη ζωή της, η Κάθριν Όξενμπεργκ έχασε το σπίτι της στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Καλιφόρνια το 2018. Ωστόσο, αυτή η δύσκολη περίοδος οδήγησε τελικά σε πιο ευχάριστες εξελίξεις, όταν ο επιχειρηματίας Έλις Τζόουνς τής προσέφερε ένα μέρος για να μείνει. Οι δυο τους σύντομα έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2023.