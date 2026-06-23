Καθηγητής του Χάρβαρντ: «Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν» - iefimerida.gr

Η πεποίθηση που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πως η ευτυχία συνδέεται με την επαγγελματική επιτυχία, τις υγιείς σχέσεις ή την οικονομική σταθερότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν, υποκινούμενοι όχι από ανάγκη αλλά από καθαρή περιέργεια. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί το θεμελιώδες συναίσθημα του ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανθρώπινη ευημερία.

Η περιέργεια λειτουργεί ως πύλη για πιο ικανοποιητικές συναισθηματικές εμπειρίες, καταπολεμώντας τη ρουτίνα και την απάθεια. Μέσα από την επιθυμία για μάθηση πηγάζουν υψηλότερα επίπεδα χαράς, μεγαλύτερη ικανοποίηση και βαθύτερη αντίληψη της ευτυχίας.

Η τάση για διαρκή μάθηση δεν αφορά απαραίτητα τις ακαδημαϊκές σπουδές ή την απόκτηση τίτλων. Το «κλειδί» βρίσκεται στη διατήρηση μιας στάσης πνευματικής ανοιχτότητας και στην αδιάκοπη επιθυμία για ανακάλυψη σε κάθε ηλικία.

Δραστηριότητες όπως η ανάγνωση βιβλίων, τα ταξίδια ή η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν πρακτικούς τρόπους διέγερσης της περιέργειας. Αυτές οι συνήθειες συμβάλλουν άμεσα στην ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας του ατόμου.

Ωστόσο, για τον Άρθουρ Μπρουκς, καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς στη μελέτη της ανθρώπινης ευημερίας, υπάρχει μια πολύ πιο απλή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας.

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Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν. Η ειδοποιός διαφορά, μάλιστα, είναι ότι δεν το κάνουν από υποχρέωση ή ανάγκη, αλλά υποκινούμενοι από μια γνήσια περιέργεια να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Η καθαρή περιέργεια που έχουν οι άνθρωποι

Ο Μπρουκς εξήγησε ότι η διαδικασία της μάθησης και η αίσθηση της ευτυχίας διατηρούν μια σχέση πολύ πιο στενή από όσο φαντάζονται οι περισσότεροι.

«Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν. Και το κάνουν όχι επειδή πρέπει, αλλά από καθαρή περιέργεια», τόνισε ο καθηγητής.

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Σύμφωνα με τον ειδικό, όταν ένας άνθρωπος τροφοδοτεί αυτή την περιέργεια μέσα από το διάβασμα, την εξερεύνηση ή την ανακάλυψη νέων ιδεών, ενεργοποιεί ένα θεμελιώδες συναίσθημα: το ενδιαφέρον. Κάθε άλλο παρά δευτερευούσης σημασίας, το ενδιαφέρον αποτελεί, κατά τον ίδιο, μια από τις πιο βασικές και σημαντικές θετικές συναισθηματικές καταστάσεις για την ανθρώπινη ευημερία.

Δείτε το βίντεο

Η περιέργεια ως «κινητήριος μοχλός»

Στην ανάλυσή του, ο Μπρουκς επισημαίνει ότι η περιέργεια λειτουργεί ως πύλη εισόδου για πιο ικανοποιητικές συναισθηματικές εμπειρίες.

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Όταν ένα άτομο διατηρεί την επιθυμία να μάθει κάτι καινούργιο, να κατανοήσει ένα άγνωστο αντικείμενο ή να ανακαλύψει διαφορετικές οπτικές, δημιουργεί ένα αίσθημα ενθουσιασμού που βοηθά στην καταπολέμηση της ρουτίνας και της απάθειας.

Από αυτό ακριβώς το ενδιαφέρον πηγάζουν υψηλότερα επίπεδα χαράς, μεγαλύτερη αίσθηση ικανοποίησης και, τελικά, μια βαθύτερη αντίληψη της ευτυχίας.

Διάβασμα, εξερεύνηση και ανακάλυψη

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ διευκρίνισε ότι η τάση αυτή δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ακαδημαϊκές σπουδές ή κυνήγι τίτλων. Το «κλειδί» βρίσκεται στη διατήρηση μιας στάσης πνευματικής ανοιχτότητας και στην επιθυμία για ανακάλυψη σε κάθε ηλικία.

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Τρόποι τόνωσης της πνευματικής περιέργειας:

Η ανάγνωση βιβλίων και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών podcasts.

Η εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας (π.χ. ξένες γλώσσες, χειροτεχνία).

Τα ταξίδια και η επίσκεψη σε άγνωστα μέρη.

Η εμβάθυνση σε ζητήματα προσωπικού ενδιαφέροντος.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν μερικούς μόνον από τους τρόπους για να διεγερθεί η περιέργεια, η οποία, όπως καταλήγει ο Μπρουκς, συμβάλλει άμεσα στην ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία.

