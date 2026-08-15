«Καθάρισα τον καναπέ μου με μαγειρική σόδα και υγρό πλυσίματος πιάτων -Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμοιαζε σαν καινούργιος» - iefimerida.gr

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να επιστρέφεις κουρασμένος στο σπίτι, να φτιάχνεις ένα καφέ και να βυθίζεσαι στον καναπέ.

Ωστόσο, όσο χρόνο κι αν περνάμε πάνω του, συχνά ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να τον καθαρίζουμε. Μία γυναίκα, σύμφωνα με την βρετανική LiverpoolEcho, αποφάσισε να δοκιμάσει δύο δημοφιλή κόλπα καθαρισμού με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι.

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Το αποτέλεσμα είχε έναν ξεκάθαρο νικητή και τα δύο υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ﻿υγρό πιάτων και μαγειρική σόδα.

Ο νέος βελούδινος καναπές που αποδείχθηκε δύσκολος στο καθάρισμα

Πέρυσι αντικατέστησε τον άβολο δερμάτινο καναπέ της με έναν πολύ πιο μαλακό και πολυτελή βελούδινο. Παρότι δεν μετάνιωσε για την επιλογή της, σύντομα διαπίστωσε ότι το νέο ύφασμα λερώνεται πολύ πιο εύκολα.

Κάθε ψίχουλο ή λεκές φαινόταν αμέσως και δεν μπορούσε απλώς να περάσει την επιφάνεια με ένα πανί. Είχε μάλιστα αρνηθεί τις πρόσθετες υπηρεσίες που της πρότεινε το κατάστημα επίπλων, μεταξύ των οποίων και επαγγελματικό καθαρισμό.

Έτσι, αποφάσισε να δοκιμάσει μόνη της δύο δημοφιλείς μεθόδους.

Καθαρισμός με υγρό πιάτων και καπάκι κατσαρόλας

Η πρώτη τεχνική απαιτούσε υγρό πιάτων ή ακόμη και ταμπλέτα πλυντηρίου, ζεστό νερό, μία καθαρή πετσέτα και ένα καπάκι κατσαρόλας.

Έβαλε υγρό πιάτων σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε νερό. Στη συνέχεια μούλιασε την πετσέτα, την έστυψε καλά και την τύλιξε γύρω από το καπάκι της κατσαρόλας, στερεώνοντάς την στο πίσω μέρος.

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Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να περάσει απαλά το καπάκι πάνω από την επιφάνεια του καναπέ. Η μέθοδος απομάκρυνε σκόνη και μικρούς λεκέδες, ενώ ο καναπές έδειχνε αισθητά καθαρότερος.

Αρχικά φοβήθηκε ότι θα έμενε βρεγμένος για πολλή ώρα, όμως στέγνωσε γρήγορα. Παρότι περίμενε ότι το άρωμα του υγρού πιάτων θα παρέμενε στο ύφασμα, τελικά σχεδόν δεν μύριζε καθόλου.

Η μαγειρική σόδα αποδείχθηκε ο μεγάλος νικητής

Για τη δεύτερη μέθοδο χρησιμοποίησε μαγειρική σόδα, η οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται για πολλές εργασίες καθαρισμού στο σπίτι.

Η διαδικασία ήταν ακόμη πιο απλή. Έριξε γενναιόδωρη ποσότητα μαγειρικής σόδας σε ολόκληρο τον καναπέ και την άφησε να δράσει για περίπου μία ώρα.

Η σόδα βοηθά στην απορρόφηση των δυσάρεστων οσμών, αφήνοντας το ύφασμα πιο φρέσκο. Μετά από μία ώρα, χρησιμοποίησε την απαλή βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας για να απομακρύνει όλη τη σκόνη.

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Η διαφορά ήταν εμφανής. Σε αντίθεση με τη μέθοδο με το καπάκι, η μαγειρική σόδα έδωσε την αίσθηση ενός πιο ολοκληρωμένου καθαρισμού, καθώς δεν απομάκρυνε απλώς τη σκόνη αλλά αντιμετώπισε και τις δυσάρεστες μυρωδιές.

Παρότι το υγρό πιάτων ήταν γρήγορο και αποτελεσματικό, η μαγειρική σόδα αναδείχθηκε η ξεκάθαρη νικήτρια. Η απλότητα της μεθόδου την εξέπληξε τόσο, ώστε δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει ξανά τον καναπέ της τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς καθάρισμα.