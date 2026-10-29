Η Κατερίνα Στανίση άβαφη τραγουδά σε ταμείο σούπερ μάρκετ στον Κολωνό -Αποθέωση στα social media - iefimerida.gr

Με έκπληξη περίμενε τους υπαλλήλους και τους πελάτες ενός συνοικιακού σούπερ μάρκετ στον Κολωνό, όταν ξαφνικά είδαν μπροστά τους την Κατερίνα Στανίση.

Η δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια εμφανίστηκε άβαφη και ντυμένη κάζουαλ, με σκούφο λόγω του κρύου και της κακοκαιρίας, όχι μόνο να ψωνίζει αλλά και να τραγουδάει!

Στο ταμείο, η υπάλληλος την αναγνώρισε και την χαιρέτησε με θέρμη, αρχίζοντας να τραγουδάει την μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στανίση «Τότε».

Η τραγουδίστρια, χαλαρή και ακομπλεξάριστη» άρχισε να τραγουδάει μαζί με την ταμεία του καταστήματος, δείχνοντας να απολαμβάνει την στιγμή.



Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στο Instagram από την χρήστρια Τζένη Λαυρέντη, η οποία έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα: «Γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση».

Το βίντεο μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες likes και έγινε viral, με τους χρηστες των social media να «αποθεώνουν» στα σχόλια την Κατερίνα Στανίση για τον ακομπλεξάριστο χαρακτήρα και τη γνησιότητά της.